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مستوطنون يقتحمون الأقصى احتفالاً بثالث أيام ما يسمى "عيد الأنوار"

20 كانون أول / ديسمبر 2022 09:45

مستوطنون يقتحمون الأقصى
مستوطنون يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال، وذلك احتفالاً بثالث أيام ما يسمى "عيد الأنوار".

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 90 مستوطناً اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومك

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