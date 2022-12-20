مدرسة سليمان سلطان تنظم حفلاً تكريما لمعلميها

غزة-الرأي

نظمت مدرسة سليمان سلطان الأساسية أ للبنين حفلا بهيجا تكريما للمعلم في يوم المعلم الفلسطيني، وشهد الحفل افتتاح مصلى المدرسة ومختبرها بحضور مدير التربية والتعليم ا.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الإدارية د.خالد المزين، ومدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية إضافة إلى مدير المدرسة ا.محمد برهوم ولفيف من مجلس أولياء الأمور ومعلمي المدرسة.



بدوره، شكر أ. حمدي الدلو مدرسة سليمان سلطان على هذه الفعاليات الجميلة مثنياً على دور المعلم الفلسطيني في تنشئة جيل مثقف ومؤكداً أن المديرية تقف بجانب المعلم دائما وتذلل العقبات من أجل المعلم وما يبذله من جهود في خدمة أبنائنا الطلبة، مبيناً أن افتتاح المصليات والمختبرات يساعد في رقي ورفعة مدرسة سليمان سلطان ويرفع من مستواها العلمي.



وأكد أ.حمدي الدلو أننا في مديرية التربية والتعليم غرب غزة نعمل جاهدين لأجل أن تكون مدارس المديرية ومعلميها في الطليعة دائما وفي منصات التفوق والإبداع.

وقدم مدير التعليم الشكر الكبير لمجلس اولياء الامور على تقديمه الدعم بكافة أشكاله للمدرسة متمنياً لهم التوفيق والسداد.



بدوره رحب مدير المدرسة بالحضور جميعاً مؤكداً أن هذا الحفل جاء لأجل أن نعطي المعلم تكريماً بسيط لا يوفي حقه الذي يبذل ثمرة شبابه من أجل أبنائنا الطلبة.



ونوه إلى أن المدرسة تعيد افتتاح مصلى المدرسة الذي سوف يساعد في غرس القيم وتقويم السلوك من خلال زيادة التوعية الدينية، كما بين أن المدرسة تفتتح المختبر العلمي الذي يساعد في رفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة من خلال استثمار طاقتهم في المختبر والتجارب العلمية والعملية.



وفي ختام الحفل كرمت المدرسة معلمي المدرسة وادارة المديرية لجهودهم المبذولة في خدمة التربية والتعليم.

