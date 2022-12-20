إصابة مقدسياً برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة القدس المحتلة.
وذكرت مصادر مقدسية :" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النارتجاه شاب مقدسي من بلدة أبو ديس شرق القدس، وتمنع المواطنين من الاقتراب منه".
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20 كانون أول / ديسمبر 2022 05:00
الضفة المحتلة-الرأي:
أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة القدس المحتلة.
وذكرت مصادر مقدسية :" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النارتجاه شاب مقدسي من بلدة أبو ديس شرق القدس، وتمنع المواطنين من الاقتراب منه".