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إصابة مقدسياً برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

20 كانون أول / ديسمبر 2022 05:00

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الضفة المحتلة-الرأي:

 أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية :" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النارتجاه  شاب مقدسي من بلدة أبو ديس شرق القدس، وتمنع المواطنين من الاقتراب منه".

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