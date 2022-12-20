إصابة مقدسياً برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية :" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النارتجاه شاب مقدسي من بلدة أبو ديس شرق القدس، وتمنع المواطنين من الاقتراب منه".