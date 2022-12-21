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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة

21 كانون أول / ديسمبر 2022 08:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، 10 مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان من جنين، وهم: صايل محمد حمامرة من بلدة جبع، والأسير المحرر مجدي حسن عمارنة من بلدة يعبد، والشابين جمال محمد وخالد احمد مراعبة من بلدة فحمة، والشابين أحمد غانم ومهدي ياسر صبح شقيق الشهيد أسامة صبح من بلدة برقين.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين محمد فدائي نافع، وعز الدين خليل حبازي من بلدة نعلين غرب رام الله، والمحرر عياد الهريمي من بيت لحم، وقصي خالد العسود من بلدة إذنا غرب الخليل.

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