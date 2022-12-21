غزة - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء في أسواق فلسطين على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.46 شيكل

سعر صرف الدينار:4.88 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.68 شيكل

سعر صرف الجنيه:0.14 شيكل