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حيلة بسيطة في نظام أندرويد تعمل على زيادة عمر البطارية

21 كانون أول / ديسمبر 2022 09:17

حيلة بسيطة في نظام أندرويد تعمل على زيادة عمر البطارية
حيلة بسيطة في نظام أندرويد تعمل على زيادة عمر البطارية

كشف أحد مشاهير تطبيق "تيك توك" كيف يمكن لمستخدمي أجهزة "أندرويد" جعل بطاريات هواتفهم تدوم لفترة أطول، وشرح مستخدم "تيك توك"، howfinity، كيفية دعم عمل البطارية بشكل بسيط للغاية، ما قد يساعد في تجنب أزمة شحن الهاتف الذكي بشكل متكرر، والذي يقول إنها طريقة يمكن استخدامها على أي هاتف يعمل بنظام أندرويد.
 
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أوضح المستخدم: "هناك خيار على كل جهاز أندرويد من شأنه أن يحسن بشكل كبير من عمر البطارية ويوقف تحديث التطبيقات في الخلفية".
 
ويصور الخبير التقني نفسه، وهو يوضح كيف يمكن إيقاف تشغيل تحديث التطبيقات في الخلفية لجميع التطبيقات ذات الصلة.
 
وستحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات (Settings) على هاتفك ثم النقر فوق "التطبيقات والإشعارات" (Apps & notifications)، ثم الانتقال إلى "التطبيقات المثبتة" (installed apps)، وهنا، انقر على "معلومات التطبيق" (App info) وستظهر جميع التطبيقات الموجودة على جهاز أندرويد الخاص به. وتتمثل الخطوة التالية في اختيار كل تطبيق على حدة، وعند النقر عليه، ابحث عن ميزة Advanced، ثم هناك خيار يسمى "بطارية" (Battery).
 
ويمكن التوجه بعد ذلك إلى خاصية Background restriction، والتي توضح ما إذا كان التطبيق يمكن أن يستخدم خلفية الشاشة، وهذا ما يستنزف البطارية حتى في حالة عدم استخدام الهاتفK ولمنع حدوث ذلك، انقر فوق Background restriction ثم اختر خاصية "تقييد" (restrict).، وستحتاج إلى اتباع هذه الخطوات لجميع التطبيقات التي تستخدمها بشكل متكرر.
 
ويدعي مستخدم "تيك توك" أنه يجب أن ترى "تحسنا كبيرا" في عمر بطارية هاتفك بعد اتخاذ هذه الخطوات، ورغم أن هناك الكثيرين ممن أشادوا بهذه الخدعة البسيطة في قسم التعليقات على الفيديو، لكن البعض ادعى أنها لا تعمل على جهاز أندرويد الخاص بهم.

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