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وزارة الأسرى: الاحتلال يتجاوز الأعراف البشرية باحتجاز جثمان "أبو حميد"

21 كانون أول / ديسمبر 2022 09:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أكدت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز كل الأعراف البشرية بقرار احتجاز جثمان الأسير الشهيد "ناصر أبو حميد".

وشدد المتحدث باسم الوزارة منتصر الناعوق، أن قرار الاحتلال بعدم تسليم جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد هو مضاعفة للجريمة وامتهان للكرامة الإنسانية.

وقال الناعوق: "إن هذا القرار يعكس فشلاً ذريعاً للمجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، التي لازالت تقيع في مربع الصمت والخذلان لقضايا شعبنا وفي المقدمة منها قضية الأسرى".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية قد أعلنت أنه تم اتخاذ قرار عدم تسليم جثمان الأسير ناصر أبو حميد لعائلته، بعد جلسة تقدير موقف خاصة بالتعاون مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

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