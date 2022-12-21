الاحتلال يسلم أوامر إخلاء لمحال تجارية بمدينة الطيرة

فلسطين المحتلة - الرأي

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء وأمس الثلاثاء، أوامر إخلاء خلال 30 يوماً لأصحاب محال تجارية في مدينة الطيرة، بذريعة البناء على أراض غير مخصصة للتجارة.

وذكرت مصادر محلية أن ما يسمى "مندوبو اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في لواء المركز" سلموا أصحاب تلك المحال أوامر الإخلاء وهددوهم بإخلائهم بالقوة إذا لم يستجيبوا لأوامرهم.

وأفادت بأن القوات الإسرائيلية كما هددت أصحاب المحال التجارية في الطيرة بفرض غرامات مالية باهظة عليهم، ما لم ينفذوا الإخلاء خلال المهلة المحددة.

وأثارت هذه الخطوة غضب أصحاب المحال التجارية، وتوجهوا إلى بلدية الطيرة صباح اليوم، للضغط على الاحتلال بهدف توفير حلول فورية ومنع تنفيذ أوامر الإخلاء.