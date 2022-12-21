الجامعة الاسلامية تعقد ورشة عمل بعنوان؛ "دور الصحافة المتخصصة في معالجة القضايا المجتمعية"

غزة – الرأي:

غزة- إسلام أبو جياب

عقد قسم الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية بغزة اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان " دور الصحافة المتخصصة في معالجة القضايا المجتمعية "الامن السيبراني نموذجا".



وترأس الورشة أحمد عرابي الترك دكتور الإعلام في الجامعة الإسلامية الذي تحدث عن الصحافة المتخصصة وعلاقتها بالقضايا المجتمعية، وذلك بمشاركة كلٌ من العميد محمد أبو هربيد المتخصص بالتوعية الأمنية المجتمعية في وزارة الداخلية، والأستاذ مالك الجدية وكيل النيابة العامة والنقيب محمود المقيد رئيس قسم التحصين المجتمعي في دائرة الجرائم الالكترونية وبمشاركة عدد من طلبة الدراسات العليا في قسم الصحافة.



وقد تناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسة وهي: مفهوم السيبرانيه وتحدث في هذا الجانب العميد محمد أبو هربيد وقدم شرحآ مفصلا عن السيبرانية أهدافها وتفاصيلها ومواجهة التهديدات السيبرانية الحاصلة على أرض الواقع ودور الصحفيين في توعية الجمهور لمخاطرها والية مواجهتها والتصدي لها.

وبدوره تحدث الدكتور محمود المقيد في المحور الثاني عن التهديدات السيبرانية وعرض بعض النماذج المتعلقة بموضوع الجرائم الالكترونية وتأثيراته على المجتمع الفلسطيني.

وعرض الأستاذ مالك الجدبة الجانب القانوني في موضوع الجرائم الالكترونية المتعلقة بالآمن السيبراني وبين تفاصيل القوانين التي تحمي المواطن والصحفي من اي خطر قد يتعرض له.

الجدير بالذكر، أن الورشة تأتي ضمن الأنشطة اللامنهجية التي يقوم بها طلبة الدراسات العليا بقسم الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية، ضمن مساق الصحافة المتخصصة.