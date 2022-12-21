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بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة غدًا الخميس

21 كانون أول / ديسمبر 2022 11:49

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، عن بدء صرف المنحة النقدية للأسرة المستورة ابتداءً من غدٍ الخميس.

وأوضح العمادي أن الصرف يأتي بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، عن شهر ديسمبر/ كانون أول، وفق الآلية المعتمدة في الدورات السابقة.

وبين أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

ولفت إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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