وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تعقد ورشة عمل لطلبة البرلمان الطلابي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يعقد لقاءً تدريبيًا حول امتحان الـ TIMSS وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يتابع عملية تصوير الامتحانات النهائية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يفتتح دورة اسعافات أولية لطلبة اللجنة الصحية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يناقش مهارات تدريس الكتابة باللغة الانجليزية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس ينظم مسابقة اللياقة البدنية الكشفية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتلع مئات الأشجار ويجرّف أراضي زراعية غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات: الإدارة العامة للطرق تختتم مشروع تبليط ساحة دائرة ترخيص رفح وكالة الرأي الفلسطينية "ناصر أبو حميد" حُر بعدما استنفذ أنفاسه في مارثون الحرية الأخير
أخبار » انشر خبراً

إشهار الدليل الإرشادي لوسائل الإعلام والشخصيات المناصرة للحقوق بأوروبا

21 كانون أول / ديسمبر 2022 12:01

إشهار الدليل الإرشادي لوسائل الإعلام والشخصيات المناصرة للحقوق بأوروبا
إشهار الدليل الإرشادي لوسائل الإعلام والشخصيات المناصرة للحقوق بأوروبا

نظم مركز حوار للدراسات، حفل إشهار "الدليل الإرشادي لأبرز وسائل الإعلام والمؤسسات والشخصيات المحسوبة على التيارات المناصرة للحقوق المدنية والسياسية في شمال أوروبا وجنوبها" بتمويل مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين-ماليزيا، في مدينة غزة.

وقال وائل المبحوح، مدير مركز حوار، إن هناك قطاع مدني عريق في أنحاء العالم، مناصر للحقوق المدنية ومناهضة الظلم وسياسات الفصل العنصري في فلسطين وخارجها، فتم تجميع كل هذه المؤسسات، في هذا الدليل لدعم الحق الفلسطيني وتكثيف الجهود للتأثير على المحاكم الدولية لدعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله.

وأضاف المبحوح، أن إعداد الدليل، استغرق 7 أشهر من البحث والترجمة والتصميم، وهو القسم الثاني من المشروع بعد إصدار الدليل الإرشادي الأول لأبرز وسائل الإعلام والمؤسسات والشخصيات المناصرة للحقوق المدنية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، أملاً أن يتم إنجاز القسم الثالث منه في دول غرب أوروبا

وأوضح  د. حاتم أبو زايدة، المشرف العام للمشروع، أنه يجب استغلال المؤسسات من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية وأن لا نترك فراغ للاحتلال للتحرك فيه بحرية، وقال إن هناك العديد من المناصرين والمدافعين عن الديمقراطية و الحق الفلسطيني في العالم الغربي، لكننا نفتقد للتواصل مع هذه الشخصيات من أجل إيصال الرواية الدقيقة والمقنعة عن القضية الفلسطينية، مضيفا: "كان لابد منا كأصحاب قضية أن نبحث عن هذه المؤسسات والشخصيات ووسائل الإعلام التي تتبنى الخيار الديمقراطي وتدافع عن حقوق الإنسان من خلال دليل مبسط عنهم لاستثماره في فلسطين لخدمة القضية الفلسطينية."
وذكرت نهى عليان، المتحدثة باسم مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين-ماليزيا، أن تمويل هذا المشروع جاء لأهمية هذا الدليل التعريفي، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من مناصري حقوق الإنسان، لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق كل ما هو فلسطيني، وحشد الرأي العام لصالح القضية الفلسطينية والتأثير على محكمة العدل الدولية للتحرك ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، راجية من كل من تصله نسخة من الدليل ألا يتركه حبيس الأدراج، وأن يبدأ العمل عليه لنصرة القضية الفلسطينية وتحديدا قضية الأسرى، التي سيركز عليها المركز أكثر ابتداء من العام القادم 2023، بالمزيد من الأبحاث والمشاريع التي تساعد في إعادة قضيتهم للواجهة كيف يلتفت لها العالم.

 

إشهار الدليل الإرشادي لوسائل الإعلام والشخصيات المناصرة للحقوق بأوروبا 98a817d7-5094-43d0-b5de-99a992e7ffc8
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إشهار الدليل الإرشادي لوسائل الإعلام والشخصيات المناصرة للحقوق بأوروبا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟