"ناصر أبو حميد" حُر بعدما استنفذ أنفاسه في مارثون الحرية الأخير

غزة-الرأي-آلاء النمر

خمسة مقاعد مثبتة خلف منضدة الطعام لخمسة رجال غيّبتهم أقبية السجون عن بيتهم الخالي إلا من أمٍ وحيدة تحمل في قلبها لوعة الفقد وأمل اللقاء بعد انتظار زاد عن ثلاثة عقود، الأحلام تُراود أم الأسرى على هيئة خمسة ظِلال لخمسة رِجال غابوا عنها أطفالاً وغدا الشيب يكسو رؤوسهم كما لو أنها مسرح مفتوح.

"110" عدد السنوات التي أمضاها أبناء عائلة أبو حميد في مختلف السجون وزنازين التحقيق، وهي أكبر مدة زمنية لبيت واحد، وأول بيت فلسطيني يُحكم على خمسة من أبنائه بالسجن المؤبد، أما "أم ناصر" الأم التي هزت العالم بأمنيتها احتضان ابن من لحمها ودمها، غيبّته سجون الاحتلال عنها 30 سنة، منها 20 ونصف عام متواصلة.

لم تكن تتمنى أم الأسرى إلا تحرير واحد من أبنائها ولو ليوم واحد، أو لـ5 دقائق لتحتضنه، قبل أن يأتي القدر ويخطفه "شهيداً" نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال والسجان، ولكن القدر كأن الأقرب من تلك اللحظة المستحيلة وحدث ما كانت تتوقعه أم ناصر.

نشطاء ومتضامنين فلسطينيين أطلقوا لقب "جبل بلادي" كواحدة من الألقاب على والدة الأسرى والشهداء لشموخها وثباتها وصبرها على فقدها الجلل وصبرها أمام فواجع الأقدار التي أصابت قلبها وأبنائها الستة.

50 كيلو غرام

فجر يوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر ديسمبر أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن استشهاد الأسير المصاب بسرطان الرئة ناصر أبو حميد، بعدما نال لقب المقاوم والمطارد والأسير وأخيراً اختتم مشواره شهيداً.

ولد الأسير ناصر أبو حميد في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1972 في مخيم الأمعري في رام الله، وبدأت مسيرته النضالية منذ الطفولة، وواجه الاعتقال لأول مرة حين كان عمره 11 عاماً ونصف العام، كما واجه رصاص الاحتلال وتعرض لإصابات بليغة.

الاعتقال الأول له كان قبل انتفاضة عام 1987 وأمضى أربعة شهور في المعتقل، وأُعيد اعتقاله مجدداً وحكم عليه الاحتلال بالسجن عامين ونصف العام. وعام 1990، اعتقل للمرة الثالثة وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد. أمضى من حكمه أربع سنوات ليفرج عنه مع الأسرى الذين أفرج عنهم في إطار المفاوضات، وأُعيد اعتقاله عام 1996 وأمضى ثلاث سنوات.

واجه أبو حميد ظروفاً صحية صعبة من جرّاء الإصابات التي تعرض لها برصاص الاحتلال على طول العام الماضي بسرطان الرئة، ومنذ ذلك الوقت واجه رحلة جديدة في الأسر أساسها جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

خمسون عاماً اختتمها الأسير المريض ناصر أبو حميد بجسد هزيل يساوي وزنه خمسين كيلو غرام، وسمح وضعه الصحي المتدني بتدهور حالته الصحية والجسدية واقتراب أنفاسه الأخيرة من النفاذ على سرير المرض مكبلاً بقيود الأسر.

عائلة الأسير ناصر أبو حميد أعلنت عدم قبولها فتح بيت للعزاء إلا بعد أنّ يتحرر جسده المحتجز لدى الاحتلال، ولكن الاحتلال قابل هذا القرار بإعلانه الإبقاء على احتجاز جسده مأسوراً لديها دون وقت محدد.

وباستشهاد ناصر أبو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (233) شهيدا، منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات الأسرى الذين استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها من السجون.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال اليوم نحو 4700 يقبعون في (23) سجن ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 33 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون" و150 طفلا وقاصرا، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 835 معتقلا إداريا بينهم 4 أطفال، وأسيرتان.

ويواصل الاحتلال احتجاز جثامين عشرة أسرى شهداء، أقدمهم الشهيد الأسير أنيس دولة من قلقيلية الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم استشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال عام 2020، والأسير سامي العمور الذي استشهد عام 2021، والأسير داوود الزبيدي الذي استشهد العام الجاري 2022، ومحمد ماهر تركمان الذي ارتقى خلال هذا العام في مستشفيات الاحتلال.

ملابسات استشهاده

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان طالب بالتحقيق الفوري في ظروف وملابسات وفاة الأسير المريض ناصر أبو حميد داخل السجون الإسرائيلية، في وقت عمّ فيه الحزن والحداد فلسطين، احتجاجا على استشهاده.

ودعا مركز حقوق الإنسان، إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وملابسات جريمة وفاة أبو حميد، بعد معاناته من مرض سرطان الرئة منذ أكثر من عام، مديناً تجاهل الاحتلال للدعوات المتكررة من مستويات محلية وإقليمية ودولية لإطلاق سراح ناصر أبو حميد؛ رغم علمه بإصابته بمرض السرطان في مختلف أنحاء جسمه وتركه يموت ببطء.

وكشف المركز أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون ظروفا قاسية غير إنسانية تفتقر لأدنى المعايير، مشيرا إلى وجود 600 معتقل مريض، بعضهم يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.

وحمّل المركز السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جريمة وفاة أبو حميد، محذّرا من تعرّض المزيد من الأسرى لذات المصير إذا استمرت سياسة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الصحية.