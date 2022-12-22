الاحتلال يعتقل شابين من رام الله والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من مدينتي رام الله والقدس.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يحيى صلاح من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، والشاب أدهم العكاري من منزله في بلدة الطور بالقدس.