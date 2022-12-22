الاحتلال يعتقل شابين من رام الله والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من مدينتي رام الله والقدس.
وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يحيى صلاح من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، والشاب أدهم العكاري من منزله في بلدة الطور بالقدس.
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22 كانون أول / ديسمبر 2022 08:53
الضفة المحتلة - الرأي
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من مدينتي رام الله والقدس.
وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يحيى صلاح من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، والشاب أدهم العكاري من منزله في بلدة الطور بالقدس.