التعليم في شرق غزة تكرم مدير مدرسة شهداء الزيتون الثانوية للبنين ونائبه

غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة المربي القدير أ. فضل مرتجى مدير مدرسة شهداء الزيتون الثانوية للبنين ونائبه أ. زاهر مدوخ لبلوغهما سن العطاء بعد مشوار حافل.

وحضر الحفل الذي أقيم بالمدرسة أ. أشرف حرز الله مدير عام المعهد الوطني التابع لوزارة التربية و التعليم، وفد من مديرية تعليم شرق غزة برئاسة أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم , وفد من مديرية تعليم غرب غزة برئاسة أ. حمدي الدلو مدير التربية و التعليم ، وفد من المجلس الأعلى لأولياء الأمور بشرق غزة ,أ. فضل مرتجي مدير المدرسة و نائبه أ. زاهر مدوخ، وفد من تجمع عائلات حي الزيتون، عدد من مديري المدارس الى جانب معلمي و طلاب المدرسة.

وفي كلمته أشاد أ. نور الدين بجهود المحتفى بهما مؤكداً إنهما كانا مثالاً يحتذى به في الالتزام والتفاني في العمل، حيث حققا نجاحاً كبيراً، خلال مشوار عملهما مؤكداً أن رسالة المعلم لا تنتهي خارج أسوار المدرسة، أو ببلوغه سن التقاعد الوظيفي، وإنما تمتد طيلة حياته من خلال الأدوار المتعددة التي يؤديها في المجتمع.

بدوره أعرب أ. محمد خاص من تجمع عائلات حي الزيتون في كلمته التي ألقاها أعرب عن شكره وتقديره لمدير المدرسة مرتجى ونائبه أ. مدوخ على ما قدماه من خدمة للطلاب وتربية النشيء حيث هنأهما لوصولهما إلى سن العطاء بعد رحلة استمرت أعوام من العمل الدؤوب وهما في أتم الصحة والعافية.

الى ذلك توجه المحتفى به أ. مرتجى بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، معرباً عن فخره واعتزازه بالسنوات المثمرة التي قضاها في سلك التربية والتعليم.

وفي ختام الحفل الذي شهد فقرات فنية متنوعة، تم توزيع الدروع التقديرية والهدايا التكريمية على المحتفى بهم، وسط دعوات الجميع لهم أن يمدهم الله بموفور الصحة والعافية.