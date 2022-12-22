وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يعقد دورة تدريبية حول "القياس والتقويم" وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية الحكومية تعقد اجتماعها بمتحف قصر الباشا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من رام الله والقدس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة ينفذ المسابقة المنهجية لأوائل "الحادي عشر" وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يستنكر إعدام الاحتلال الشهيد الرياضي دراغمة وكالة الرأي الفلسطينية الطاقة و نقابة المهندسين يلتقيان لتفعيل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية شهيد و4 إصابات شاب برصاص الاحتلال في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئيا وباردة
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم في شرق غزة تكرم مدير مدرسة شهداء الزيتون الثانوية للبنين ونائبه

22 كانون أول / ديسمبر 2022 09:04

غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة المربي القدير أ. فضل مرتجى مدير مدرسة شهداء الزيتون الثانوية للبنين ونائبه أ. زاهر مدوخ لبلوغهما سن العطاء بعد مشوار حافل.

وحضر الحفل الذي أقيم بالمدرسة أ. أشرف حرز الله مدير عام المعهد الوطني التابع لوزارة التربية و التعليم، وفد من مديرية تعليم شرق غزة برئاسة أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم , وفد من مديرية تعليم غرب غزة برئاسة أ. حمدي الدلو مدير التربية و التعليم ، وفد من المجلس الأعلى لأولياء الأمور بشرق غزة ,أ. فضل مرتجي مدير المدرسة و نائبه أ. زاهر مدوخ، وفد من تجمع عائلات حي الزيتون، عدد من مديري المدارس الى جانب معلمي و طلاب المدرسة.

وفي كلمته أشاد أ. نور الدين بجهود المحتفى بهما مؤكداً إنهما كانا مثالاً يحتذى به في الالتزام والتفاني في العمل، حيث حققا نجاحاً كبيراً، خلال مشوار عملهما مؤكداً أن رسالة المعلم لا تنتهي خارج أسوار المدرسة، أو ببلوغه سن التقاعد الوظيفي، وإنما تمتد طيلة حياته من خلال الأدوار المتعددة التي يؤديها في المجتمع.

بدوره أعرب أ. محمد خاص من تجمع عائلات حي الزيتون في كلمته التي ألقاها أعرب عن شكره وتقديره لمدير المدرسة مرتجى ونائبه أ. مدوخ على ما قدماه من خدمة للطلاب وتربية النشيء حيث هنأهما لوصولهما إلى سن العطاء بعد رحلة استمرت أعوام من العمل الدؤوب وهما في أتم الصحة والعافية.

الى ذلك توجه المحتفى به أ. مرتجى بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، معرباً عن فخره واعتزازه بالسنوات المثمرة التي قضاها في سلك التربية والتعليم.

وفي ختام الحفل الذي شهد فقرات فنية متنوعة، تم توزيع الدروع التقديرية والهدايا التكريمية على المحتفى بهم، وسط دعوات الجميع لهم أن يمدهم الله بموفور الصحة والعافية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إشهار الدليل الإرشادي لوسائل الإعلام والشخصيات المناصرة للحقوق بأوروبا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟