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دعا لمحاسبته على جرائمه بحق الرياضة الفلسطينية

هنية يدين إعدام الاحتلال لاعب ثقافي طولكرم أحمد دراغمة

22 كانون أول / ديسمبر 2022 09:33

الشهيد دراغمة
الشهيد دراغمة

غزة - الرأي

أدان الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية بأشد العبارات جريمة الإعدام التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق اللاعب أحمد عاطف دراغمة هداف نادي ثقافي طولكرم في دوري المحترفين الفلسطيني.

وقال هنية في بيان صحفي اليوم الخميس: "في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بنجاح أكبر بطولة في كرة القدم ألا وهي كأس العالم، ارتكب الاحتلال جريمته النكراء بحق اللاعب دراغمة وكأنَّه يوجه رسالة تحدٍ في وجه المجتمع الدولي دون اعتبار لأية أعراف أو قوانين".

 وأضاف أن هذه الجريمة البشعة تضاف إلى سلسلة جرائم يرتكبها الاحتلال يومياً بحق الرياضة الفلسطينية وسياسة القتل المتعمد اتجاه الرياضيين الفلسطينيين واعتقالهم وتدمير الملاعب والبنية التحتية واستهداف الأندية والمنشآت الرياضية.

وأوضح هنية، أن إعدام اللاعب دراغمة يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى جانب المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي للوقوف أمام مسؤولياتهم اللازمة لوقف عدوان الاحتلال المستمر تجاه الرياضيين الفلسطينيين.

وأكد أن استمرار العدوان الذي يمارسه الاحتلال على الرياضة الفلسطينية هو فضيحة لكل من يدعي الإنسانية دون أن يحرك ساكناً ويمارس الكيل بمكيالين واستمرار هذه الجرائم لابدّ أن يدفع باتجاه خطوات جادة لمحاسبة الاحتلال ومحاكمته.

وطالب هنية، كل الجهات الرياضية الدولية بمحاكمة الاحتلال على جرائمه تجاه الرياضة الفلسطينية والرياضيين كون استمرار المجرم دون عقاب يعني امعانه في عدوانه دون اعتبار.

وكان الشاب أحمد دراغمة (23 عاما) استشهد فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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