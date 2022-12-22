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قبل نصف ساعة من انتهاء المهلة

نتنياهو يعلن نجاحه بتشكيل حكومة يمينية جديدة

22 كانون أول / ديسمبر 2022 10:24

نتنياهو
نتنياهو

القدس المحتلة - الرأي

أعلن رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو الليلة، عن نجاح جهوده في تشكيل حكومة يمينية، وذلك قبل انتهاء المهلة الأخيرة لتشكيل الحكومة بأقل من نصف ساعة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نتنياهو اتصل برئيس الكيان اسحق هرتسوغ وأبلغه بنجاحه في مهمة تشكيل حكومة وذلك بعد 38 يوماً من المفاوضات المضنية مع شركائه في اليمين.

وذكرت الصحيفة أن الموعد المبدئي لعرض الحكومة على الكنيست الأربعاء القادم، وفقاً لما ينص عليه قانون تشكيل الحكومة، إلا أن نتنياهو يعتزم التلاعب في المواعيد وقد يؤجل ذلك إلى الأسبوع الذي يليه.

وأضافت أن "القانون ينص على مهلة أسبوع لعرض الحكومة على الكنيست من يوم إبلاغ الكنيست بشكل رسمي بنجاح جهود تشكيل الحكومة، حيث يعتزم نتنياهو التلكؤ في تقديم البلاغ الرسمي للكنيست سعياً لكسب المزيد من الوقت".

وجاء الإعلان بعد دقائق من إعلان زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسليئيل سموتريتش عن الانتهاء من جميع التوافقات الائتلافية مع حزب الليكود وأنه سيجري التوقيع اليوم الخميس على الاتفاق النهائي.

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