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رابط فحص المنحة القطرية عن شهر ديسمبر

22 كانون أول / ديسمبر 2022 10:39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

فعّلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، رابط فحص المنحة القطرية عن شهر ديسمبر الجاري.

وقالت الوزارة، إنه بإمكان المستفيدين الفحص عبر الرابط التالي اضغط هنا.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت أمس معايير صرف الدفعة الـ 43 من المنحة القطرية، وقالت إنه سيتم صرفها لكل من استلم المنحة أقل من 33 مرة ولا يستفيد من برنامج الشؤون الاجتماعية.

وذكرت أنه تم إضافة عدد من الحالات المستفيدة من الشؤون الاجتماعية التي استفادت من المنحة القطرية قبل عامين لمدة 7 مرات وذلك لمرة واحدة قابلة للتجديد على أن يكون حالتها فعالة لدى المنحة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إيقاف المسافرين المستفيدين من المنحة لحين عودتهم من السفر باستثناء المرضى ومرافقيهم، كما تم إيقاف صرف المنحة لمن ليس له رقم جوال لحين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد، ومن لديه تصريح عمل بالداخل المحتل وحالته فعالة.  

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أعلنت عن بدء صرف المنحة اليوم الخميس لنحو 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

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