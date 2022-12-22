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مهندسان من غزة يخترعان روبوتًا لمساعدة الصيادلة

22 كانون أول / ديسمبر 2022 12:10

غزة- بسام العطار- الرأي

تمكن مهندسان فلسطينيان في قطاع غزة، من اختراع روبوت مستقل لمساعدة الصيادلة في أداء مهامهم اليومية وزيادة الإنتاجية، والكفاءة في الصيدلية.

وقال الطالب المهندس محمد أبو نعيم خلال حديثه لـ "الرأي" إن هذا المشروع يجمع بين الجانب الميكانيكي والكهربائي والتحكم، الذي أدى لاختراع روبوت صيدلي، حيث يقلل من الأخطاء البشرية، ويقوم بزيادة الكفاءة والجودة.

وأضاف أبو نعيم، أن هذا الروبوت يساعد أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية صرف الأدوية، ويقوم بالمهام المطلوبة عنهم، وهم فقط يتحكمون بعمله عن طريق الحاسوب.

ومن جهته، بين المهندس محمد أبو حسنين لـ"الرأي" أن الروبوت الذكي "Smart Pharmacy Robot" يعمل على مساعدة الصيادلة خلال عملهم، كالعمل على صرف الأدوية، وإضافتها داخل بيانات الكمبيوتر بطريقة أتوماتيكية، ويمكن من خلاله معرفة تاريخ الصلاحية للدواء، وكميات الأدوية داخل الصيدلية، وأسعارها، وبعض المعلومات الأخرى.

وذكر أبو حسين، أن الروبوت هو الأول من نوعه الذي يتم تطبيقه في الجامعات الفلسطينية، ويستخدم تقنية جديدة، باستخدام كاميرا مرتبطة بالحاسوب، بدلاً من استخدامها عن طريق الإسكنر، مؤكداً أن الحصار والإغلاق يمنع الحصول على القطع الإلكترونية، التي تدخل في تصنيع هذا الروبوت، ما أدى الى البحث عن بدائل وإعادة صناعة الروبوت عدة مرات.

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