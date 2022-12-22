أسرى "عوفر": مستعدون لمعركة الدفاع عن حقوقنا وكرامتنا

رام الله - الرأي

أكد أسرى سجن "عوفر" اليوم الخميس، استعدادهم الكامل لخوض معركة الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم.

وقال الأسرى في بيان صادر عنهم: "إنهم يقفون على أعتاب مرحلة يحاول فيها الاحتلال تشكيلها على مقاس تطرفه وفاشيته؛ حيث يحاول غلاة المتطرفين فرض اشتراطاتهم على حكومة نتنياهو، ويتوعدون بالانقضاض على الشعب الفلسطيني وأسراه عبر قوانين وسياسيات غير مسبوقة يضعون من خلالها شروط حياتهم في الأسر كهدف أولٍ للانقضاض عليها".

وأكد الأسرى أنهم أحفاد الشهداء أبناء هذه الأرض، وأن الاحتلال لو أرادها حرباً فهم مستعدون لأن الكرامة أو الموت شعار سيسقط أوهامهم.

وأضافوا:" شكلنا اللجنة الوطنية العليا في السجون لقيادة المعركة موحدين، بدأنا التعبئة وأرواحنا تسبق كلماتنا مؤمنين أن شعبنا يحيط بنا ولسنا وحيدين على خط النار، نبني جداراً للدفاع عن حقوقنا المعمدة بالدم، ونقول لهم لن تمروا، وستدركون أن شعبنا حارس كرامتنا لا يمكن أن يهزم، فلتتشابك قبضاتنا أسرى وفصائل ومؤسسات وجماهير لنستعد للمواجهة القادمة، فالإرادة الفلسطينية لا تهزم".

وأشار الأسرى إلى أن فصائل العمل الوطني والإسلامي في سجن عوفر دأبت على الاحتفال بشكل موحد إحياءً لذكرى انطلاقاتها بتاريخ 21 أيلول، احتفالاً موحدا باليوم ذاته والساحة ذاتها والفعاليات ذاتها استذكارا لتضحيات آلاف المقاومين الذين رفعوا راية فلسطين على امتداد التاريخ والجغرافيا، ولكن هذا العام قرروا تحويل الاحتفال بانطلاقتهم لعرس تأبين الشهيد الأسير ناصر أبو حميد وتأبين شهداء الشعب الفلسطيني كافة، والتأكيد على أن قانون الوحدة الوطنية يكتب بالدم والإصرار على راية فلسطين فوق كل الرايات.