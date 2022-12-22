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الاحتلال يهدم منشآت ويجرف طريقاً غرب نابلس

22 كانون أول / ديسمبر 2022 03:35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الخميس منشآت حرفية وتجارية وجرفت طريقا في بلدة دير شرف غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بحجة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات تابعة لقوات الاحتلال هدمت بركساً لتجليس ودهان المركبات يعود للمواطن آدم عبد الرحمن حمد بمحاذاة شارع نابلس طولكرم.

كما دمرت شارعا معبداً بطول 400 متر تم إنجازه قبل أربع سنوات، فيما أجبر الاحتلال صاحب مشطب للمركبات على تفكيكه تحت طائلة التهديد بهدمه.

وأشار المصادر إلى أن الاحتلال كان قد سلم إخطارات لنحو 9 منشآت في البلدة قبل شهر بحجة عدم الترخيص.

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