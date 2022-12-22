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الاحتلال يرفض علاج الأسير المريض وليد دقة

22 كانون أول / ديسمبر 2022 03:53

الأسير المصاب بالسرطان وليد دقة
الأسير المصاب بالسرطان وليد دقة

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يرفض توفير العلاج للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة، رغم مرور شهرين على إصابته بمرض سرطاني نادر.

وذكرت الجمعية في بيان صحفي لها، أن عائلته بصدد تقديم استئناف لدى المحكمة للسماح له بتلقي الأدوية اللازمة لمواجهة مرضه الفتاك.

وأضافت "إنّ الاحتلال أعاد الأسير دقة لسجن عسقلان رافضا الإبقاء عليه في مكان ملائم لتلقي الرعاية الطبية، والأسير دقة يشكو من آلام متزايدة في جميع أنحاء جسده ويقوم على رعايته زملاؤه من الأسرى".

يُذكر أنّ الأسير بحاجة لوحدات دم بشكل مستمر حيث يعاني من فقدان وحدات في زمن قياسي قصير والاحتلال يؤخّر نقل وحدات الدم إليه رغم استعداد رفاقه الأسرى للتبرع بها.

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