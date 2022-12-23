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هل تنجح جوجل فى طرح ميزة "العثور على جهازى" بدون الاتصال بالإنترنت؟

23 كانون أول / ديسمبر 2022 07:47

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تعمل جوجل على تحديث خدمة "العثور على جهازي"، حيث سيسمح التحديث الجديد للمستخدمين بتتبع أجهزة Android أو WearOS الخاصة بهم لتتبعها حتى عندما لا يكون للجهاز إمكانية الوصول إلى الإنترنت، في الوقت الحالي، تتيح خدمة "العثور على جهازي" للمستخدمين تحديد موقع أجهزة Android و WearOS وقفلها وتسجيل الخروج منها ومحوها عن بُعد المرتبطة بحساب جوجل نفسه فقط عند الاتصال بالإنترنت.

وتم التلميح إلى التحديث الجديد في سجل التغيير الخاص بـ Google System Update لشهر ديسمبر 2022، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا لتقرير صادر عن SamMobile، قامت شركة جوجل العملاقة للبحث المملوكة لشركة Alphabet، بتحديث سجل التغيير الخاص بها لتحديثات النظام في ديسمبر 2022، والتي تنص على أن خدمة Find My Device تستخدم الآن إطار عمل جديدًا يسمح بالوصول إلى آخر تقارير الموقع المعروفة، من أجل تحديد موقع أجهزة Android، حيث  تدعي الشركة أن هذا تم باستخدام إطار عمل "يركز على الخصوصية" في التغيير.

تستخدم خدمة Find My من Apple، والتي عُرفت بأنها الأكثر كفاءة من حيث الأمان والفعالية، أيضًا آلية مماثلة تعمل على تشغيل Bluetooth في الجهاز المفقود وتتصل تلقائيًا بمنتجات Apple الأخرى القريبة، والتي يمكنها بعد ذلك نقل موقع الجهاز المفقود للمالك.

وأضاف التقرير أن الأداء المتفوق لصانع iPhone فيما يتعلق بتتبع الأجهزة المفقودة أو المسروقة يعود الفضل إليه في الاستفادة من توفر المزيد من أجهزة Apple العقدية في جميع أنحاء العالم، وتستخدم كلتا الشركتين آلية تشفير شاملة لضمان بقاء معلومات الموقع آمنة، ويقال أيضًا أن جوجل تستخدم آلية مماثلة.

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