الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن 16 شهراً

أصدرت محكمة "سالم" العسكرية الإسرائيلية، الخميس، على أسير من بلدة عرابة جنوب جنين، حكماً بالسجن لمدة 16 شهراً.
وأفاد نادي الأسير في جنين، بأن المحكمة حكمت على الأسير مهدي عبد الناصر محمد زهير بالسجن 16 شهراً، علما أنه معتقل منذ 30 أيار الماضي.
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23 كانون أول / ديسمبر 2022 12:00
أصدرت محكمة "سالم" العسكرية الإسرائيلية، الخميس، على أسير من بلدة عرابة جنوب جنين، حكماً بالسجن لمدة 16 شهراً.
وأفاد نادي الأسير في جنين، بأن المحكمة حكمت على الأسير مهدي عبد الناصر محمد زهير بالسجن 16 شهراً، علما أنه معتقل منذ 30 أيار الماضي.
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