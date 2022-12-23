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بعد 8 أشهر من الاحتجاز… الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة مها الزعتري

23 كانون أول / ديسمبر 2022 03:46

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، جثمان الشهيدة مها كاظم الزعتري (24 عاما) من مدينة الخليل، بعد احتجازه بالثلاجات مدة 8 أشهر.

وتسلم جثمان الشهيدة، طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية في الخليل والهلال الأحمر الفلسطيني وذووها، حيث جرى نقله الى المستشفى الأهلي، ليوارى جثمانها الطاهر إلى مثواه الأخير في وقت لاحق.

وقال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في جنوب الضفة الغربية أمين البايض، إن قوات الاحتلال سلمت الجثمان لهيئة الشؤون المدنية وذوي الشهيدة على حاجز ترقوميا العسكري غرب الخليل، وتم نقله إلى المستشفى الأهلي.

وأشار البايض، إلى أن الإفراج عن جثمان الشهيدة التي ارتقت بالقرب من الحرم الإبراهيمي في 10 نيسان/ أبريل الماضي، يأتي في سياق متابعة جهات الاختصاص لاسترداد جثامين الشهداء، والضغط الرسمي والشعبي والقانوني والحملات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء.

وقال شقيق الشهيدة الزعتري، إنه سيتم تشييع جثمان الشهيدة مساء اليوم، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والتوثيق الطبي والعدلي في المستشفى.

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