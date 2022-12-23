الشرطة تضبط 40 فرش حشيش وتوقف ثلاثة تجار بغزة

غزة- الرأي:

أعلنت إدارة شرطة مكافحة المخدرات أنها ضبطت 40 فرش حشيش، وحبوبًا مخدرة، وأوقفت ثلاثة تجار، خلال مهمة عمل استمرت 72 ساعة.

وأوضحت المكافحة أنه ضبطت اثنين من تجار المخدرات، وهما المدعو "أ، ر" والمدعو "س، ن"، بحوزتهما 7 فروش حشيش، وحبوباً مخدرة ومبلغ 10 آلاف دولار أمريكي متحصلة من جريمة الاتجار بالمخدرات.

ولفتت إلى أنه ومن خلال التحقيق مع المتهَمين المذكورين، وبمواصلة البحث والتحري تمكنت من الوصول لمصدر المادة المضبوطة وهو المدعو "ح،م".

وأشارت الشرطة إلى أنه تم استصدار إذن لتفتيش منزل المذكور بمشاركة قوات التدخل وحفظ النظام وشرطة الشاطئ والشرطة النسائية، حيث ضبط بالمنزل 33 فرش حشيش من المواد المخدرة.

وذكرت شرطة المكافحة أنه تم إحالة جميع المضبوطات، والموقوفين الثلاثة إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.