وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تفتتح جدارية المسجد الأقصى على بوابتها الرئيسية وكالة الرأي الفلسطينية تمديد توقيف الأسير علي حامد بذريعة استكمال التحقيق وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن الأسيرة دينا جرادات وكالة الرأي الفلسطينية بعد 8 أشهر من الاحتجاز… الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة مها الزعتري وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد مقدسيين عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على جرار زراعي في مسافر يطا وكالة الرأي الفلسطينية 65 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى العلامة عبد الله الدنّان أحد مؤسّسي حركة فتح وكالة الرأي الفلسطينية "النحال" يؤكد على ضرورة الشراكة الفاعلة بين أجنحة العدالة وأقطابها
أخبار » الأخبار الحكومية

الشرطة تضبط 40 فرش حشيش وتوقف ثلاثة تجار بغزة

23 كانون أول / ديسمبر 2022 05:17

المواد المضبوطة
المواد المضبوطة

غزة- الرأي:

أعلنت إدارة شرطة مكافحة المخدرات أنها ضبطت 40 فرش حشيش، وحبوبًا مخدرة، وأوقفت ثلاثة تجار، خلال مهمة عمل استمرت 72 ساعة.

وأوضحت المكافحة أنه ضبطت اثنين من تجار المخدرات، وهما المدعو "أ، ر" والمدعو "س، ن"، بحوزتهما 7 فروش حشيش، وحبوباً مخدرة ومبلغ 10 آلاف دولار أمريكي متحصلة من جريمة الاتجار بالمخدرات.

ولفتت إلى أنه ومن خلال التحقيق مع المتهَمين المذكورين، وبمواصلة البحث والتحري تمكنت من الوصول لمصدر المادة المضبوطة وهو المدعو "ح،م".

وأشارت الشرطة إلى أنه تم استصدار إذن لتفتيش منزل المذكور بمشاركة قوات التدخل وحفظ النظام وشرطة الشاطئ والشرطة النسائية، حيث ضبط بالمنزل 33 فرش حشيش من المواد المخدرة.

وذكرت شرطة المكافحة أنه تم إحالة جميع المضبوطات، والموقوفين الثلاثة إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إشهار الدليل الإرشادي لوسائل الإعلام والشخصيات المناصرة للحقوق بأوروبا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟