وكالة الرأي الفلسطينية "أوفلاين ولا أونلاين".. طريقة تغيير حالة المستخدم على Gmail و Google Chat وكالة الرأي الفلسطينية اعرف ازاى تتبع أصدقاءك وأفراد عائلتك باستخدام "خرائط جوجل"؟ وكالة الرأي الفلسطينية عصائر تساعدك في الحفاظ على وزنك هذا الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية عدوى الجيوب الأنفية.. تعرف على 5 علاجات منزلية فعالة وكالة الرأي الفلسطينية 10 أطعمة تساعد في تقليل آلام المفاصل وكالة الرأي الفلسطينية رفض استئناف برشلونة بشأن عقوبة ليفاندوفسكي وغيابه 3 مباريات وكالة الرأي الفلسطينية 8 مباريات تقام اليوم في الدوريات المحلية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية نماء يضرب برباعية وتعادل أبيض بين "اللهاونة" و"البحرية" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد 5 مقدسيين عن المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية " الطقس" جو بارد وغائم مُهيأ لهطول الأمطار
أخبار » الرياضة و الملاعب

نماء يضرب برباعية وتعادل أبيض بين "اللهاونة" و"البحرية"

24 كانون أول / ديسمبر 2022 09:07

111
111

فاز فريق نماء على ضيفه خدمات خانيونس برباعية مقابل ثلاثة أهداف برباعية مقابل ثلاثة أهداف في ملعب بيت حانون شمال قطاع غزة، في افتتاح مباريات الأسبوع 12 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بغزة.

وسجل رباعية نماء عاهد أبو مراحيل "هاتريك" في الدقائق 12، و53، و83 على التوالي، ومحمد القاضي بالدقيقة 86، أما ثلاثية خدمات خانيونس فأحرزها أحمد العكاوي، وسلطان أبو عبيدة "هدفان" عند الدقائق 15، و44، و80 على الترتيب.

ورفع نماء رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث "مؤقتًا"، وتوقف رصيد خدمات خانيونس عند 25 نقطة بالترتيب الأول، والصدارة "مؤقتًا".

وتعادل بيت لاهيا مع نظيره خدمات الشاطئ "البحرية" بدون أهداف في ملعب بيت لاهيا شمال القطاع، ليحصد الأخير النقطة 19 في المركز الخامس، وبات رصيد الأول 14 نقطة بالمركز الثامن "مؤقتًا".

الثانية

وفي الأسبوع 12 من دوري الدرجة الثانية لفرع "الوسطى والجنوب"، حقق القادسية فوزًا ثمينًا على منافسه الصلاح بهدف دون مقابل في ملعب رفح البلدي جنوب القطاع سجله علي أبو السعود في الدقيقة 81، ليحصد الفائز النقطة الثامنة، ويحتل المركز السابع "مؤقتًا" بفارق الأهداف أمام الرباط، والاستقلال تواليًا، وتوقف رصيد الخاسر عند 18 نقطة بالترتيب الثالث.

وفي نفس الدرجة، والفرع، تعادل شباب معن مع خدمات دير البلح بهدف لمثله في إستاد خانيونس جنوب القطاع، وبادر إبراهيم أبو دغيم بالتسجيل لخدمات "الدير" بالدقيقة 78 من ركلة جزاء، رد عليه ماهر النجار بهدف التعادل في الدقيقة 94 بنفس الطريقة.

وبذلك، يصبح رصيد الفريقين 14 نقطة، ليحتل معن المركز الرابع "مؤقتًا"، وبفارق المواجهات المباشرة أمام خدمات "الدير" بالذات.

الثالثة

وشهد الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثالثة لفرع "غزة والشمال" تفوق فلسطين على المشتل بهدفين لواحد بملعب فلسطين في مدينة غزة.

ودون ثنائية فلسطين محمد أبو زعيتر بالدقيقتين الثامنة، و51 على التوالي، أما هدف المشتل الوحيد فأحرزه هيثم حماد في الدقيقة السادسة، ليحصد فلسطين أول 3 نقاط في البطولة، يحتل بها المركز السادس، وقبل الأخير، وبفارق الأهداف خلف الجزيرة، والشمس، واتحاد جباليا على التوالي، أما المشتل فبقي رصيده خالي من النقاط بالترتيب السابع، والأخير.

وفي فرع "الوسطى والجنوب"، فاز أهلي البريج على الشافعي بهدفين دون مقابل في ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأحرز ثنائية أهلي البريج موسى أبو غزال، وبلال حمدان بالدقيقتين 44، و58 على الترتيب، ليرتفع رصيد أهلي البريج إلى 6 نقاط في المركز الأول "مؤقتًا"، وتوقف رصيد الشافعي عند 0 من النقاط بالمركز السابع، والأخير، وبفارق الأهداف خلف الشوكة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إشهار الدليل الإرشادي لوسائل الإعلام والشخصيات المناصرة للحقوق بأوروبا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟