نماء يضرب برباعية وتعادل أبيض بين "اللهاونة" و"البحرية"

فاز فريق نماء على ضيفه خدمات خانيونس برباعية مقابل ثلاثة أهداف برباعية مقابل ثلاثة أهداف في ملعب بيت حانون شمال قطاع غزة، في افتتاح مباريات الأسبوع 12 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بغزة.

وسجل رباعية نماء عاهد أبو مراحيل "هاتريك" في الدقائق 12، و53، و83 على التوالي، ومحمد القاضي بالدقيقة 86، أما ثلاثية خدمات خانيونس فأحرزها أحمد العكاوي، وسلطان أبو عبيدة "هدفان" عند الدقائق 15، و44، و80 على الترتيب.

ورفع نماء رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث "مؤقتًا"، وتوقف رصيد خدمات خانيونس عند 25 نقطة بالترتيب الأول، والصدارة "مؤقتًا".

وتعادل بيت لاهيا مع نظيره خدمات الشاطئ "البحرية" بدون أهداف في ملعب بيت لاهيا شمال القطاع، ليحصد الأخير النقطة 19 في المركز الخامس، وبات رصيد الأول 14 نقطة بالمركز الثامن "مؤقتًا".

الثانية

وفي الأسبوع 12 من دوري الدرجة الثانية لفرع "الوسطى والجنوب"، حقق القادسية فوزًا ثمينًا على منافسه الصلاح بهدف دون مقابل في ملعب رفح البلدي جنوب القطاع سجله علي أبو السعود في الدقيقة 81، ليحصد الفائز النقطة الثامنة، ويحتل المركز السابع "مؤقتًا" بفارق الأهداف أمام الرباط، والاستقلال تواليًا، وتوقف رصيد الخاسر عند 18 نقطة بالترتيب الثالث.

وفي نفس الدرجة، والفرع، تعادل شباب معن مع خدمات دير البلح بهدف لمثله في إستاد خانيونس جنوب القطاع، وبادر إبراهيم أبو دغيم بالتسجيل لخدمات "الدير" بالدقيقة 78 من ركلة جزاء، رد عليه ماهر النجار بهدف التعادل في الدقيقة 94 بنفس الطريقة.

وبذلك، يصبح رصيد الفريقين 14 نقطة، ليحتل معن المركز الرابع "مؤقتًا"، وبفارق المواجهات المباشرة أمام خدمات "الدير" بالذات.

الثالثة

وشهد الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثالثة لفرع "غزة والشمال" تفوق فلسطين على المشتل بهدفين لواحد بملعب فلسطين في مدينة غزة.

ودون ثنائية فلسطين محمد أبو زعيتر بالدقيقتين الثامنة، و51 على التوالي، أما هدف المشتل الوحيد فأحرزه هيثم حماد في الدقيقة السادسة، ليحصد فلسطين أول 3 نقاط في البطولة، يحتل بها المركز السادس، وقبل الأخير، وبفارق الأهداف خلف الجزيرة، والشمس، واتحاد جباليا على التوالي، أما المشتل فبقي رصيده خالي من النقاط بالترتيب السابع، والأخير.

وفي فرع "الوسطى والجنوب"، فاز أهلي البريج على الشافعي بهدفين دون مقابل في ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأحرز ثنائية أهلي البريج موسى أبو غزال، وبلال حمدان بالدقيقتين 44، و58 على الترتيب، ليرتفع رصيد أهلي البريج إلى 6 نقاط في المركز الأول "مؤقتًا"، وتوقف رصيد الشافعي عند 0 من النقاط بالمركز السابع، والأخير، وبفارق الأهداف خلف الشوكة.