وكالة الرأي الفلسطينية "أوفلاين ولا أونلاين".. طريقة تغيير حالة المستخدم على Gmail و Google Chat وكالة الرأي الفلسطينية اعرف ازاى تتبع أصدقاءك وأفراد عائلتك باستخدام "خرائط جوجل"؟ وكالة الرأي الفلسطينية عصائر تساعدك في الحفاظ على وزنك هذا الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية عدوى الجيوب الأنفية.. تعرف على 5 علاجات منزلية فعالة وكالة الرأي الفلسطينية 10 أطعمة تساعد في تقليل آلام المفاصل وكالة الرأي الفلسطينية رفض استئناف برشلونة بشأن عقوبة ليفاندوفسكي وغيابه 3 مباريات وكالة الرأي الفلسطينية 8 مباريات تقام اليوم في الدوريات المحلية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية نماء يضرب برباعية وتعادل أبيض بين "اللهاونة" و"البحرية" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد 5 مقدسيين عن المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية " الطقس" جو بارد وغائم مُهيأ لهطول الأمطار
أخبار » الرياضة و الملاعب

رفض استئناف برشلونة بشأن عقوبة ليفاندوفسكي وغيابه 3 مباريات

24 كانون أول / ديسمبر 2022 09:12

111
111

تأكد غياب النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي عن قيادة هجوم فريق برشلونة فى المباريات الثلاثة المقبلة فى الدوري الإسباني، بعد رفض الاستئناف المقدم من النادى الكتالونى، على العقوبة التى حصل عليها بعد واقعة طرده خلال مواجهة أوساسونا الأخيرة فى الليجا، قبل توقف المسابقة بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2022 فى قطر. 

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المحكمة الإدارية للرياضة (TAD)، رفضت الاستئناف الذي قدمه برشلونة لطلب استئناف الإيقاف ثلاث مباريات الذي فرض على المهاجم البولندي ليفاندوفسكي، بعد طرده ضد أوساسونا. 

ويفتقد الفريق الكتالونى، لخدمات نجمه البولندى صاحب الـ 34 عاما، فى المباريات الثلاثة المقبلة أمام إسبانيول فى ديربي كتالونيا، أتلتيكو مدريد وخيتافي، على أن يعود للمشاركة أمام جيرونا فى الجولة التاسعة عشر من الليجا. 

وتم إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات بعد طرده من لقاء الفريق الكتالوني مع مضيفه أوساسونا، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، والتى انتهت بفوز البارسا  (2-1) بسبب "ازدرائه" الحكم، عقب إشهار البطاقة الحمراء فى وجهه.

وكان الاتحاد الإسباني قد رفض فى السابق استئناف برشلونة، بشأن عقوبة نجمه البولندى لمدة 3 مباريات، قبل أن يلجأ النادى الكتالونى إلى المحكمة الإدارية للرياضة.

ويتصدر ليفاندوفسكي، المنضم فى بداية الموسم الحالى من بايرن ميونخ الألماني، قائمة هدافى الليجا الموسم الحالى برصيد 13 هدفا. 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إشهار الدليل الإرشادي لوسائل الإعلام والشخصيات المناصرة للحقوق بأوروبا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟