رفض استئناف برشلونة بشأن عقوبة ليفاندوفسكي وغيابه 3 مباريات

تأكد غياب النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي عن قيادة هجوم فريق برشلونة فى المباريات الثلاثة المقبلة فى الدوري الإسباني، بعد رفض الاستئناف المقدم من النادى الكتالونى، على العقوبة التى حصل عليها بعد واقعة طرده خلال مواجهة أوساسونا الأخيرة فى الليجا، قبل توقف المسابقة بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المحكمة الإدارية للرياضة (TAD)، رفضت الاستئناف الذي قدمه برشلونة لطلب استئناف الإيقاف ثلاث مباريات الذي فرض على المهاجم البولندي ليفاندوفسكي، بعد طرده ضد أوساسونا.

ويفتقد الفريق الكتالونى، لخدمات نجمه البولندى صاحب الـ 34 عاما، فى المباريات الثلاثة المقبلة أمام إسبانيول فى ديربي كتالونيا، أتلتيكو مدريد وخيتافي، على أن يعود للمشاركة أمام جيرونا فى الجولة التاسعة عشر من الليجا.

وتم إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات بعد طرده من لقاء الفريق الكتالوني مع مضيفه أوساسونا، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، والتى انتهت بفوز البارسا (2-1) بسبب "ازدرائه" الحكم، عقب إشهار البطاقة الحمراء فى وجهه.

وكان الاتحاد الإسباني قد رفض فى السابق استئناف برشلونة، بشأن عقوبة نجمه البولندى لمدة 3 مباريات، قبل أن يلجأ النادى الكتالونى إلى المحكمة الإدارية للرياضة.

ويتصدر ليفاندوفسكي، المنضم فى بداية الموسم الحالى من بايرن ميونخ الألماني، قائمة هدافى الليجا الموسم الحالى برصيد 13 هدفا.