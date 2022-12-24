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اعرف ازاى تتبع أصدقاءك وأفراد عائلتك باستخدام "خرائط جوجل"؟

24 كانون أول / ديسمبر 2022 09:26

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إذا كنت تحاول تتبع صديق شاركك موقعه في الوقت الفعلي كما تفعل على "واتس آب"، فإن "خرائط جوجل" تسمح بذلك بالتأكيد، وفقا لتقرير the sun التقنى. 
 
ويستخدم التطبيق ميزة تتبع الموقع حتى تتمكن من التأكد من عودة شخص ما إلى المنزل - وهى مفيدة أيضا إذا كنت تحاول الالتقاء بشخص فى مكان ما. 
 
ولتتبع شخص ما عبر هذه الخدمة، ستحتاج إلى القيام بأحد الإجراءات ومنها كالتالى: 

كيفية تشارك موقع "خرائط جوجل" على "آيفون" و"آيباد"

إذا كنت ترغب فى التشارك مع شخص لديه حساب "جوجل"، فأضف عنوان Gmail الخاص به إلى جهات اتصال "جوجل".  

 ثم افتح "خرائط جوجل" على جهازك، واضغط على صورة ملفك الشخصى، ثم اختر مشاركة الموقع.
 
وبعد ذلك، اضغط على زر مشاركة الموقع، ويمكنك بعدها تحديد المدة التي تريد مشاركة موقعك فيها ومن الذي تريده مشاركتك هذه المعلومات.
 
ويمكنك تحديد أي عدد تريده من أسماء جهات الاتصال، وعندما تكون جاهزا، اضغط فوق زر "مشاركة" على جهاز "آيفون" الخاص بك.
 
وسيتلقى الأشخاص الذين حددتهم حينها تنبيها لتتبعك.

كيفية مشاركة موقع "خرائط جوجل" على أندرويد

لمشاركة موقعك مع جهة اتصال "جوجل"، انتقل إلى "خرائط جوجل" واضغط على صورة ملفك الشخصي.

 ثم اختر مشاركة الموقع، واضغط بعد ذلك على زر مشاركة الموقع.
 
وقد تضطر إلى السماح لتطبيق الخرائط بالوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك في هذه المرحلة.
 
ويمكنك الآن تحديد المدة التي تريد مشاركة موقعك فيها وتحديد كل شخص تريد رؤيته
 كيفية مشاركة موقع "خرائط جوجل" على جهاز الكمبيوتر

للأسف، من الممكن فقط مشاركة موقعك المباشر باستخدام جهاز محمول.
 
ولكن لا يزال بإمكانك عرض موقع شخص آخر على إصدار سطح المكتب من "خرائط جوجل".
 
ويمكنك التوقف عن مشاركة موقعك مع شخص ما عبر سطح المكتب أيضا.

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