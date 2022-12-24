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"أوفلاين ولا أونلاين".. طريقة تغيير حالة المستخدم على Gmail و Google Chat

24 كانون أول / ديسمبر 2022 09:28

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تسمح التطبيقات المملوكة لميتا مثل فيس بوك وانستجرام، وواتس آب بالإضافة إلى منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى لمستخدميها بإضافة "حالة مخصصة"، ولعل أحد هذه التطبيقات هو Gmail الذي يأتي مع Google Chat، حيث تتيح دردشة Google للمستخدمين تحديد حالة نشاطهم.

حالة التوفر في Gmail

يمكن لمستخدمي Gmail و Google Chat ضبط الحالة عبر صندوق التنقل، حيث أن الميزة متاحة لسطح المكتب وكذلك لإصدارات أندرويد من التطبيق، وبالإضافة إلى إضافة حالة مخصصة ، يتم أيضًا تقديم ثلاثة خيارات افتراضية ، والتي تشمل "نشط،  Do Not Disturb و Away".
 
فيما يلي دليل تفصيلي لمساعدتك في استخدام الميزة على سطح المكتب و Android:
 
- كيفية تغيير حالة التواجد في Gmail على سطح المكتب
خطوات:
1. افتح تطبيق Gmail على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. انقر فوق زر القائمة المنسدلة نشط المتاح بجوار شريط البحث.
3. حدد حالتك عبر الإنترنت من القائمة المنسدلة: تلقائي أو عدم الإزعاج أو تعيين بعيدًا أو إضافة حالة مخصصة.
4. انقر فوق خيار إضافة حالة واكتب التوافر عبر الإنترنت.
5. حدد الفترة الزمنية التي سيتم بعدها مسح الحالة.
6. بعد ذلك ، انقر فوق الزر تم.
 كيفية تغيير حالة التواجد في Gmail على Android

خطوات:
1. افتح تطبيق Gmail على جهاز Android الخاص بك.
2.اضغط على قائمة الخطوط الثلاثة الأفقية المتوفرة في الزاوية اليسرى العليا لفتح اللوحة.
3.حدد زر القائمة المنسدلة نشط.
4. من القائمة المنسدلة ، اختر حالة الاتصال الخاصة بك: تلقائي أو عدم الإزعاج أو تعيين بعيدًا أو إضافة حالة مخصصة.
5. أدخل التواجد عبر الإنترنت بعد تحديد خيار إضافة حالة.
6. اختر النافذة الزمنية التي سيتم بعدها تغيير الحالة.
7. اضغط على زر تم (وضع علامة) المتاح في الزاوية اليمنى العليا.

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