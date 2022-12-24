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إنتاج أنسجة العين باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد والخلايا الجذعية

24 كانون أول / ديسمبر 2022 09:30

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اكتشف العلماء طريقة لإنشاء أنسجة للعين باستخدام الخلايا الجذعية والطباعة ثلاثية الأبعاد، في بحث جديد يمكن أن يؤدي إلى اختراقات في علاج مجموعة من أمراض العين التنكسية.

 ووفقا لما ذكره RT، قام فريق من الباحثين من المعهد الوطني للعيون (NEI)، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة، بطباعة مجموعة من الخلايا التي تشكل الحاجز الدموي الخارجي لشبكية العين - نسيج العين الذي يدعم مستقبلات الشبكية الضوئية المستشعرة للضوء.
 
وتوفر تقنيتهم إمدادا غير محدود من الناحية النظرية من الأنسجة المشتقة من المريض لدراسة أمراض الشبكية التنكسية مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) - واستخدامها لفهم كيفية علاج هذه الأمراض أو علاجها بشكل أفضل.
 
وقال الدكتور كابيل بهارتي، الذي يرأس قسم أبحاث الخلايا العينية والخلايا الجذعية في المعهد الوطني للعيون: "نحن نعلم أن الضمور البقعي المرتبط بالعمر يبدأ في حاجز الدم الخارجي في شبكية العين. ومع ذلك، فإن آليات بدء الضمور البقعي المرتبط بالعمر والتقدم إلى المراحل الجافة والرطبة المتقدمة لا تزال غير مفهومة جيدا بسبب نقص النماذج البشرية ذات الصلة من الناحية الفسيولوجية".
 
ويتكون الحاجز الدموي الخارجي لشبكية العين من الظهارة الصبغية للشبكية (RPE)، والتي يفصلها غشاء بروك (الطبقة الداخلية للمشيمية المتصلة بالطبقة المصطبغة لشبكية العين وتدعى أيضا الطبقة القاعدية) عن المشيمة.
 
و ينظم الغشاء كيفية نقل العناصر الغذائية والنفايات بين الظهارة الصبغية للشبكية والمشيماء الشعرية (choriocapillaris).
وفي الأشخاص الذين يعانون من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، تتشكل رواسب البروتين الدهني التي تسمى "براريق شفافة (drusen) خارج غشاء بروك، ما يمنعها من العمل بشكل صحيح.
 
 ويعد الضمور البقعي المرتبط بالعمر السبب الرئيسي للعمى وفقدان البصر الذي لا رجعة فيه في جميع أنحاء العالم.
وقال المؤلف المشارك مارك فيرير، مدير مختبر 3D Tissue Bioprinting في المركز الوطني لعلوم الترجمة المتقدمة التابع للمعاهد الوطنية للصحة: "لقد أسفرت جهودنا التعاونية عن نماذج نسيج شبكية وثيقة الصلة بأمراض العين التنكسية. نماذج الأنسجة هذه لها العديد من الاستخدامات المحتملة في التطبيقات متعدية، بما في ذلك تطوير العلاجات".
 
 

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