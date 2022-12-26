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الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي العميق

26 كانون أول / ديسمبر 2022 09:07

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق المصحوب بكتلة هوائية باردة.

وأضافت أن الجو اليوم يكون غائماً بوجه عام وبارداً ويطرأ انخفاض اخر درجات الحرارة، وتسقط الطقس: زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل إلى 50 كم/ساعة والبحر مائجاً.

وفي الليل يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة بين الحين والآخر من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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