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سامسونغ تطرح جيلاً جدياً من ذواكر الوصول العشوائي

26 كانون أول / ديسمبر 2022 09:20

سامسونغ تطرح جيلاً جدياً من ذواكر الوصول العشوائي
سامسونغ تطرح جيلاً جدياً من ذواكر الوصول العشوائي

أعلنت سامسونغ عن تطويرها لجيل جديد من ذواكر الوصول العشوائي التي ستمنح الإلكترونيات أداء سريعا جدا وقدرات كبيرة في معاينة البيانات.

وأشارت شركة سامسونغ على مواقعها على الإنترنت إلى أن تعاونها مع AMD أثمر عن إنتاج أول شريحة ذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR5 بسعة 16 غيغابايت، ومطورة بتقنية 12 نانومتر.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن ذواكر الوصول العشوائي الجديدة ستشكل أساسا للجيل الثاني من الحوسبة ولعمل مراكز البيانات وللإلكترونيات الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الذواكر الجديدة تتميز عن ذواكر DDR5 الحالية باستهلاك أقل للطاقة بمقدار 20% تقريبا، وسرعة أكبر في التعامل مع بيانات الإنترنت، وستوفر سرعات تصل إلى 7.2 غيغابايت/ثانية، الامر الذي سيسمح بمعالجة وتحميل فيديوهات عالية الدقة وذات أحجتم كبيرة تصل إلى 30 غيغابايت في وقت واحد.

ومن المفترض أن تطرح سامسونغ هذه الذواكر عام 2023 مع مجموعة متنوعة من المعالجات والشرائح الإلكترونية المطورة بتقنية 12 نانومتر أيضا.

المصدر: فيستي

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