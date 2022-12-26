خدمات البُرَيْجِ بطلاً لكأس السوبر لكرة السّلة بفوزه على منافسه خدمات رفح

توج نادي خدمات البريج المتوج بأعلى الألقاب بطلاً لكأس السوبر بكرة السلة للموسم 2023- 2024 في قطاع غزة للمرة السادسة في تاريخه عقب فوزه الثمين على خدمات رفح، بنتيجة 73-55 في افتتاح الموسم الجديد الذي جمع الفريقين على صالة المرحوم خلف العجلة برعاية جوّال بتنظيم الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة بحضور الشخصيات الرسميّة والرياضيّة يتقدمهم خليل أبو شمالة نائب رئيس الاتحاد، وعدنان عيسى رئيس نادي البريج وممثلين عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات والأندية، وجمع غفير من جماهير الفريقين ومحبي اللعبة.

وقد عمت الاحتفالات الصالة وفوق المدرجات عقب إعلان الحكم صافرة النهائية، ودخلت الجماهير أرض الصالة، وحملت اللاعبين والمدرب على الأكتاف، وطافوا بهم في جنبات الملعب، مرددين هتافات الانتصار، وأسماء اللاعبين، وتواصلت شمالاً إلى مقر النادي، حيث استمرت صياحات الفرحة حتّى ساعات الليل.

ونجح خدمات البريج في السيطرة على معظم أرباع اللقاء عدا الثالث الذي دان للبريج، جاءت المباراة قوية ومليئة بالفرص، وبرز نجوم الفريقين في التسجيل، وتمكن البريج من التقدم في الربع الأوّل بنتيجة كبيرة 24-12، وبرز من الفريق نجمه إبراهيم أبو رحال في الارتقاء للسلة والتسجيل ومعه إبراهيم مصلح وثائر عيسى. وفي الربع الثاني أحكم البريج سيطرته وانتهى بفارق كبير بنتيجة 22-4، ونجح رامي الجمّال في ترجيح ذي رجح كفّة فريقه، قبل معتمداً على مهارة الاختراق والرميات الحرة.

وتحسن أداء رفح في الربع الثالث الذي انتهى لصالحه بنتيجة 20-12، وبرز منه أحمد عبد الرحمن ومحمد الهمص قبل أن يعود البريج ليسجل عبر نجومه بقيادة أبو رحال ويسجل لفريقه برمية ثلاثية ألهبت حماس الجماهير، ويتفوق في الربع الأخير بنتيجة 19-15، ويفوز باللقب بنتيجة إجمالية 73-55. وتوج الحضور خدمات البريج بكأس الموسم الجديد.

حكم اللقاء دولي سائد حميد، دولي باسل كرون، دولي سعيد ضيا زاده، مسجل محمد الصلاحات، ميقاتي أحمد شحادة، ميقاتي 24 ثانية مؤمن الجربة.

المصدر: صحيفة الايام