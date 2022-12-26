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حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة

26 كانون أول / ديسمبر 2022 10:03

الضفة المحتلة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية صور باهر في مدينة القدس المحتلة، واعتقلت كلا من: عصام عماد عطوان، وموسى زياد عطوان، ومحمد علي عطوان، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلّمت الشاب محمد عماد عطوان، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وفي الخليل اعتقل الاحتلال المواطن محمد أيوب اسحاق الجمل، ومحمد فراس أبو ميالة، من المدينة، وأشرف طميزي من بلدة اذنا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

أما في رام الله فقامت قوات الاحتلال باعتقال كلاً من: هيثم جمال أبو شريفة، ومحمد محمود أبو حمزة من مخيم الجلزون، ومحمود علي زيبار من قرية كوبر شمال غرب رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجبل الشمالي في المدينة، واعتقلت المواطن شادي صبوح، وهو شقيق الشهيد إسلام صبوح.

أما في طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله صلاح علارية (27 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته، في ضاحية اكتابا شرق طولكرم.

ومن جنين اعتقل الاحتلال الأسير المحرر يزن كمال لحلوح من منزله في الحي الشرقي من المدينة، وعبد الحليم أحمد الخالدي "الميثلوني" من قرية عرّانة شمال المدينة.

 

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