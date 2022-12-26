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"دائرة الشباب" تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض

26 كانون أول / ديسمبر 2022 01:04

كتلة الصحفي تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض
كتلة الصحفي تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض

غزة- الرأي

 استنفرت دائرة الشباب التابعة لحركة "حماس" غرب غزة،  كوادرها وشبابها للوقوف بجانب أبناء شعبنا في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب  البلاد.

ووجهت دائرة الشباب بمنطقة غرب غزة، كافة فرق الطوارئ والكوادر العاملين فيها لمساندة الجهات الحكومية المختصة والوقوف بجانب أبناء شعبنا.

وأجرت فرق الطوارئ بكافة المحليات عدة مبادرات شبابية اسنادية من خلال جوالات تفقد الأسر المتضررة وتقديم معونات بتمويل جهات خيرية، وأيضاً توزيع النايلون على المنازل الأسبست.

وأكد أ. أبو يوسف العقيلي مرجعية الدائرة بالمنطقة، أن جميع العاملين وفرق الطوارئ بدائرة الشباب على أهبة الاستعداد وأتم الجهوزية لمساندة أبناء شعبنا والجهات الحكومية المختصة، وأثنى أ. أبو يوسف العقيلي على سرعة الاستجابة والجهوزية العالية لفرق الطوارئ بدائرة الشباب وتقديم المساندة قبل دخول المنخفض البلاد.

من جهته تحدث م. أحمد أبو سلمية مسؤول دائرة الشباب بغرب غزة، أن فرق الطوارئ بالدائرة بدأت العمل من الايام الماضي من خلال عقد لقاءات للفرق العاملة وتوفير معونات للأسر الشابة والنايلون للمنازل الأسبست.

كتلة الصحفي تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض e3ac4ed9-dcfc-4d4f-bf33-076bf85f1ca9 0ec010b7-3669-4145-9b16-ff87760b0a6b
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"دائرة الشباب" تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض

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