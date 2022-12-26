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القانوع يحمل الاحتلال تبعات جرائمه ضد شعبنا والأقصى

26 كانون أول / ديسمبر 2022 04:18

غزة- الرأي:

أكد الناطق باسم حركة "حماس" د.عبد اللطيف القانوع أن استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وإقدامهم على حرق سيارات وبيوت لعوائل فلسطينية ببلدة بورين قضاء نابلس يشكل تصاعداً كبيراً في جرائمهم وإرهابهم.

وحمّل القانوع في تصريح صحفي اليوم الإثنين، الاحتلال الصهيوني تبعات جرائمه وأنه سيدفع ثمنها، مبينا أن شعبنا أمام حكومة فاشية تعلن الحرب عليه.

ونوه بأن ذلك يتطلب تصعيد المقاومة ضد الاحتلال وتوسيع حالة الاشتباك معه في كل أرجاء الضفة الغربية لمواجهة الإرهاب المتزايد بحق شعبنا ومقدساته.

وأشار القانوع إلى أن تصاعد جرائم المستوطنين وإرهابهم بحق شعبنا ومقدساته يأتي قبيل الإعلان عن حكومة الاحتلال الفاشية التي منحتهم الغطاء لمضاعفة إرهابهم وعدوانهم.

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