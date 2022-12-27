وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهنئ رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني الجديد وكالة الرأي الفلسطينية حماس: متمسكون بمقاومة الاحتلال حتى زواله عن أرضنا وكالة الرأي الفلسطينية حماس تُدين سرقة المستوطنين لـ "أرض الحمرا" جنوب الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تحمل الاحتلال تداعيات المنخفض بسبب الحصار وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: الموافقة على تظلمات المواطنين بمنطقة "عنق الزجاجة" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية لـ"الرأي": تجديد المنحة القطرية للعام المقبل 2023 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: البوسطة أداة اذلال يمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم جولات رقابية لبعض المشاريع الإغاثية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تتفقد دورة التدريب باللغة الإنجليزية للعاملين في مجال العمل عن بُعد
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

27 كانون أول / ديسمبر 2022 08:12

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً وبارداً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح، وتميل الأجواء إلى الاستقرار في ساعات المساء، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد، إن الجو يكون غداً الأربعاء غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس صافياً وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافياً وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دائرة الشباب" تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟