قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الضفة الغربية- الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 27 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطناً غالبيتهم من بلدة سلواد، وهم: موسى ياسر حامد، وحنظلة سمير حماد، وعاصف عمر حامد، وليث رائد حامد، وعمر باسم حامد، وأنس حماد، ومحمد عبدالكريم حماد، وأنس يوسف جماعين، ويوسف العنيد، وعبد الرحيم جاسر، وبراء حامد، وصالح حامد، وعماد عيسى عفيف من سلواد، وأمين بسام جرابعة من بيتين.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد أحمد شقو من شارع عصيرة، والأسير المحرر عبد الرحمن بشكار من المساكن الشعبية، وابراهيم موسى الخراز من شارع تل، وأمير العزيزي وهو شقيق الشهيد محمد العزيزي، والشقيقين أنس وإسلام ناصر الخنفا من قرية بيت ايبا.

ومن جنين، اعتقلت تلك القوات الشابين يزن عماد علاونة، وعز الدين الترك من بلدة جبع.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عماد الغماري (23 عاما)، ونبيل هاشم القيسية (24 عاماً) من بلدة الظاهرية.

ومن القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة شبان، أثناء تصديهم لاعتداءات المستوطنين الذين استولوا على 5 دونمات بأرض الحمرا في منطقة العين ببلدة سلوان.