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في ذكرى الفرقان .. الأجهزة الأمنية نهضت من بين الركام

27 كانون أول / ديسمبر 2022 08:31

غزة- الرأي

توافق اليوم الثلاثاء، السابع والعشرين من ديسمبر، الذكرى الرابعة عشرة للعدوان الإسرائيلي على غزة 2008-2009 "حرب الفرقان".

وقالت الداخلية في هذه الذكرى، إن الاحتلال بدأ عدوانه بقصف جميع المقار والمراكز الأمنية والشرطية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، وارتقى خلاله نحو 360 من منتسبي الوزارة وضباطها وقادتها وهم على رأس عملهم، وفي مقدمتهم الوزير الشهيد سعيد صيام، ومدير عام الشرطة اللواء توفيق جبر، ومدير عام جهاز الأمن والحماية العميد إسماعيل الجعبري.

وأكدت وزارة الداخلية أنها نهضت من بين الركام، واستطاعت تسيير شؤون المواطنين والحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية طوال العدوان الذي استمر 21 يوماً، استخدم فيها الاحتلال شتى أنواع القتل والتنكيل بشعبنا، لكنه فشل في تحقيق أهدافه ومني بالهزيمة.

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