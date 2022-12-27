أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في الأسواق اليوم

15:01حماس: متمسكون بمقاومة الاحتلال حتى زواله عن أرضنا

15:25الاحتلال يحكم على أسير بالسجن عامين وغرامة مالية

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