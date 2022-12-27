جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في الأسواق اليوم الثلاثاء كما يلي:
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.50
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.93
سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.72
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.14
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27 كانون أول / ديسمبر 2022 08:41
رام الله - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في الأسواق اليوم الثلاثاء كما يلي:
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.50
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.93
سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.72
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.14
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