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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في الأسواق اليوم

27 كانون أول / ديسمبر 2022 08:41

رام الله - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في الأسواق اليوم الثلاثاء كما يلي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.50

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.93

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.72

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.14

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