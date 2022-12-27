المجمع يهزم البرقان وشباب خانيونس يخسر من الأهلي

فاز المجمع الإسلامي على البرقان الكويتي بينما خسر شباب خانيونس أمام الأهلي المصري, في افتتاح منافسات بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة "33", المقامة حاليا في العاصمة المصرية "القاهرة".

وقدّم المجمع الإسلامي عرضا قويا أمام منافسه البرقان, لينجح في خطف أول انتصاره له في المسابقة بنتيجة (3-1), وذلك لحساب المجموعة الثالثة.

أما شباب خانيونس فقد تعرض للخسارة أمام الأهلي المصري "بطل العرب وإفريقيا" (0-3), ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويشارك في البطولة 20 ناديا ضمن منافسات الرجال, إذ قُسّموا على 5 مجموعات ضمّت الأولى شباب خانيونس, والأهلي المصري, والفحيحل الرياضي الكويتي, والأهلي ود مدني السوداني, في حين يلعب بالثانية كل من قطر الرياضي القطري والأمل عطبرة السوداني ورائد شباب الأربعاء الجزائري وإنبي المصري.

في المقابل, تضم الثالثة المجمع الإسلامي, والزمالك المصري, والبرقان الكويتي, وجمعية شبيبة الخروب الجزائري, بينما جاء في الرابعة سار البحريني ومدينة الحسين للشباب الأردني والرياضي العطاف الجزائري والهلال السوداني, أما الخامسة فيلعب فيها البحرين البحريني والسد القطري والأولمبي الليبي, والمسيرة تمارة المغربي.

يشار إلى أنه يصعد الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثانية, وتستمر البطولة حتى 31 ديسمبر الجاري.