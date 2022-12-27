احذر من الأطعمة التى تتسبب فى الإمساك المزمن بالشتاء

الإمساك هو حالة تحدث عندما تكون حركات الأمعاء أقل تواتراً ويصعب مرور البراز، بشكل عام ، يمكن أن تحدث هذه الحالة لأي شخص وهي نتيجة لنظام غذائي فقير، بما في ذلك عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالألياف.

بخلاف ذلك ، يمكن أن تؤدي بعض الحالات الصحية إلى الإمساك ، مثل مرض السكري وقصور الغدة الدرقية، مع تغير الموسم ، غالبًا ما تميل عادات الناس الغذائية ونمط حياتهم إلى التغيير، مما قد يؤدي إلى تعقيد الأمعاء، مما يؤدي إلى الإمساك.

يمكن أن يؤدي الإمساك أيضًا إلى ألم شديد ودم في البراز. وبالتالي ، فإن الاهتمام بما تستهلكه أمر مهم لمنع الإمساك، إليك خمسة أطعمة يجب تجنبها للتخلص من الإمساك خلال فصل الشتاء وفقا لموقع ". OnlyMyHealth "

الحبوب المصنعة



تلعب الألياف دورًا مهمًا في حركة الأمعاء ومنع الإمساك، في المقابل، يفضل الناس الأطعمة المصنوعة من الحبوب المصنعة، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة، كل هذه الأطعمة التي تفتقر إلى الألياف تجعل الناس عرضة للإمساك، يمكن للناس التخلص من الإمساك عن طريق التقليل التدريجي من تناول هذه الأطعمة المصنوعة من الحبوب المصنعة.

الوجبات السريعة



الأطعمة غير المرغوب فيها والوجبات السريعة مثل رقائق البطاطس والشوكولاتة هي مواد غذائية أخرى يجب تجنبها لمنع الإمساك، هذه الأطعمة غنية بالدهون والأملاح، بينما تحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الألياف ، مما يبطئ عملية الهضم ويؤدي إلى الإمساك، تعد نسبة الملح العالية في هذه الأطعمة تقلل من محتوى الماء في البراز، مما يجعل التخلص منه أكثر صعوبة في الجسم.

منتجات الألبان



يعتبر استهلاك منتجات الألبان سببًا مهمًا آخر للإمساك، يحدث هذا عند الأشخاص الحساسين للبروتين الموجود في حليب البقر، بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي منتجات الألبان أيضًا على نسبة منخفضة من الألياف مما يزيد من حدوث الإمساك، منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي والكفير مفيدة للأمعاء وقد تساعد في عملية الهضم.

اللحوم الحمراء



مع حلول فصل الشتاء، يميل الكثير من الناس إلى استهلاك المزيد من اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء، هذا أيضًا سبب آخر للإمساك، أولاً ، لأنه يحتوي على كمية أقل من الألياف وثانيًا، إذا كنت تستهلك المزيد من اللحوم الحمراء، فمن غير المرجح أن تستهلك عناصر غذائية أخرى غنية بالألياف، سبب آخر لتجنبك اللحوم الحمراء هو أنه بسبب محتواها العالي من الدهون، تستغرق المعدة وقتًا أطول في هضمها ، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالإمساك.

الموز الخام غير الناضج



يمكن أن يسبب تناول الموز غير الناضج أو الخام الإمساك، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من النشا لها تأثير ملزم مسببة الإمساك، من ناحية أخرى ، يعتبر الموز الناضج مفيدًا لأمعائك ، حيث يحتوي على ألياف قابلة للذوبان يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك.

يمكن أن يساعد تجنب هذه الأطعمة في الابتعاد عن الإمساك خلال فصل الشتاء، خلال فصل الشتاء ، يميل الناس إلى شرب كميات أقل من الماء وهو عامل حاسم في الإمساك، وبالتالي ، فإن النصيحة الإضافية هي شرب كمية كافية من الماء والحد من تناول المشروبات التي لها تأثير تجفيف ، مثل القهوة، لكن إذا كنت تعاني من الإمساك لفترة طويلة ، فقد حان الوقت لزيارة الطبيب ، فقد يكون ذلك بسبب ظروف صحية أخرى.