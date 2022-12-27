تعرف على كيفية الحصول على المكالمات والرسائل والإشعارات على AirPods



قطعت Siri - المساعد الصوتي من آبل - شوطًا طويلاً منذ إنشائها منذ ما يقرب من عقد من الزمان، فهي ليست مثالية ولكنها تقوم بالكثير من الأشياء بشكل جيد، من بين الأشياء الأخرى التي أصبح Siri بارعًا فيها تمامًا هو التكامل مع AirPods.



إذا كان لديك زوج من AirPods - أو سماعات رأس Beats - فإن Siri لديه خدعة يدوية في جعبته.



يمكنك بالفعل الحصول على إشعارات مباشرة على AirPods، دون الحاجة إلى إلقاء نظرة على جهاز iPhone الخاص بك.



هنا سنخبرك بكل شىء عن إشعارات الإعلان على AirPods. لكن أولاً، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها فى الاعتبار:



يمكنك جعل Siri يعلن عن إشعاراتك الواردة باستخدام سماعات الرأس التالية:



أيربودز ماكس.

أيربودز (الجيل الثاني) أو أحدث.

أيربودز برو (الجيل الأول) أو أحدث.

يدق فيت برو.

باوربيتس.

باوربيتس برو.

يدق سولو برو.

يجب إقران سماعات الرأس المتوافقة بأحد هذه الأجهزة:



آيفون بنظام iOS 15 أو أحدث.



آيباد يعمل بنظام iPadOS 15 أو أحدث.



كيفية تمكين إعلام الإخطارات

افتح تطبيق الإعدادات.



انقر فوق الإخطارات.



انقر فوق إعلان الإخطارات.



قم بتشغيل إعلان الإخطارات.



بمجرد تشغيل هذه الميزة سيعلن Siri تلقائيًا عن الإشعارات الواردة من تطبيقات مثل الرسائل والتذكيرات ومن تطبيقات الجهات الخارجية المدعومة.



على سبيل المثال إذا أرسل إليك شخص ما رسالة على إنستجرام، فسيقوم Siri بقراءتها بصوت عالٍ ولن تضطر إلى إلقاء نظرة على هاتفك مرارًا وتكرارًا.



وفي حالة تلقيك عدة إشعارات في وقت واحد، يمكنك منع Siri من الإعلان عنها جميعًا عن طريق إخراج إحدى سماعات الأذن أو إزالة سماعات الرأس.



يقرأ Siri إشعاراتك الواردة بصوت عالٍ عندما تكون سماعات الرأس متصلة بجهاز آيفون أو آيباد وأنت ترتديها وجهازك مغلق.