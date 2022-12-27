كيفية نقل الصور من آيفون قديم إلى آخر جديد



باستخدام آيفون يمكنك مشاركة الصور بين الأصدقاء والعائلة والزملاء ببضع نقرات فقط - دون الحاجة إلى برامج جهة خارجية. ومع ذلك فإن مشاركة عدد قليل من الصور يختلف تمامًا عن مشاركة الكثير من الصور في وقت واحد، وقد تكون قلقًا بشأن القيام بذلك، على سبيل المثال ، إذا كنت تنقل الصور من آيفون قديم إلى آخر جديد مثل ( آيفون 14 أو آيفون 14 برو ).

كيفية نقل الصور من آيفون إلى آيفون آخر، أو من آيفون القديم إلى جهازك الجديد



العملية متطابقة تقريبًا من نظام التشغيل iOS 14 إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 16 ، لذلك يجب أن تغطي إلى حد كبير كل جهاز آيفون نشط اليوم.



إنه يعمل أيضًا لمشاركة الصور مع جهاز أيباد القريب، إذا كنت تريد شاشة كبيرة لطيفة لعرض اللقطات الخاصة بك.



نقل الصور بين أجهزة آيفون عبر AirDrop



يُعد AirDrop من آبل طريقة مريحة لإرسال الصور أو استقبالها من الأشخاص القريبين منك، كما أنها سهلة الاستخدام للغاية.



قم بالوصول إلى مركز التحكم عن طريق التمرير لأعلى من أسفل الشاشة (لأجهزة آيفون المزودة بميزة TouchID ، مثل iPhone SE) أو لأسفل من الزاوية اليمنى لهاتفك (لجهاز آيفون X أو أحدث).



الخطوة 1: قم بتمكين واى فاى وبلوتوث على كلا الهاتفين وتعطيل نقطة الاتصال الشخصية.



حدد أو اضغط مع الاستمرار على بطاقة الشبكة (أعلى اليسار) في مركز التحكم حتى يتم توسيعها، ثم انقر فوق التحكم في AirDrop لتمكينها.



الخطوة 2: حدد جهات الاتصال فقط أو الجميع.



الخطوة 3: قم بتشغيل تطبيق الصور، وحدد الصور المطلوبة، ثم انقر فوق أيقونة المشاركة.



الخطوة 4: سترى أيقونة AirDrop كأحد خيارات المشاركة العديدة. حدده.



الخطوة 5: يعرض الجزء الناتج أجهزة آيفون أو الأجهزة الأخرى أو الأشخاص القريبين الذين تم تمكين AirDrop. ابحث عن هاتف هذا الشخص أو معرّف الاتصال واختره. تظهر شاشة التنزيل المنبثقة.



الخطوة 6: قد يُطلب من هذا الشخص قبول التنزيل أو رفضه. انقر فوق قبول، وستتم إضافة الصورة إلى تطبيق الصور الخاص بهم.



نقل الصور من آيفون قديم إلى آيفون جديد عبر iCloud



لنفترض أن لديك آيفون جديدًا، وتريد نقل مجموعة الصور الحالية الخاصة بك إلى الهاتف الجديد.



تتمثل إحدى الطرق في عمل نسخة احتياطية لجهاز آيفون الخاص بك، ثم استعادة النسخة الاحتياطية أثناء إعداد هاتفك الجديد.



هناك عدة طرق لتحقيق ذلك ولكن أسهلها هو iCloud من آبل.



يعد استخدام iCloud لنقل صورك لاسلكيًا أكثر الطرق مضمونة. تحصل فقط على مساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت، لذلك قد تحتاج إلى شراء سعة تخزين إضافية إذا كان لديك الكثير من الصور.



ضع في اعتبارك أنه إذا كان لديك أكثر من 5 جيجابايت من الصور على هاتفك، فقد ترغب في تفريغ كل هذا الحجم على أي حال، إلا إذا كنت بحاجة إليها لأسباب مهنية.



الخطوة 1: قم بتشغيل الإعدادات وحدد اسمك في الأعلى.



الخطوة 2: اضغط على iCloud ثم الصور وتأكد من تشغيل مزامنة هذا آيفون.



الخطوة 3: قم بتسجيل الدخول باستخدام نفس معرف آبل على جهاز آيفون الجديد الخاص بك وكرر العملية: الإعدادات ثم اسمك ثم iCloud ثم الصور، وقم بالتبديل إلى مزامنة هذا آيفون.



الخطوة 4: حدد تحسين تخزين آيفون أو تنزيل والاحتفاظ بالنسخ الأصلية. الخيار الأول يوفر مساحة التخزين.



نقل الصور عبر الباحث عن macOS



يمكنك نقل جميع صورك وبياناتك الأخرى باستعادة نسخة احتياطية بسيطة.



إذا كان لديك جهاز Mac يعمل بنظام macOS Catalina أو أحدث وصولاً إلى أحدث إصدار من macOS Ventura، يمكنك مشاركة الصور من هاتفك القديم إلى جهاز Mac الخاص بك، ثم تحميلها على هاتفك عبر تطبيق Finder على كمبيوتر Mac.



الخطوة 1: قم بتوصيل جهاز آيفون القديم بجهاز ماك أو ماك بوك عبر الكابل الخاص به.



الخطوة 2: افتح فيندر عن طريق النقر المزدوج على أيقونة القرص الصلب، وحدد جهازك من القائمة اليمنى ضمن المواقع.



قد يُطلب منك الوثوق بجهازك الجديد سواء على جهاز ماك أو جهاز آيفون الجديد. يمكنك الوثوق بكليهما.



الخطوة 3: ضمن النسخ الاحتياطية اختر نسخ جميع البيانات الموجودة على جهاز آيفون الخاص بك احتياطيًا إلى جهاز ماك هذا، ثم اختر النسخ الاحتياطي الآن.



الخطوة 4: بمجرد الانتهاء افصل جهاز آيفون القديم وقم بتوصيل جهاز آيفون الجديد. ثم اختر استعادة النسخة الاحتياطية.





نقل الصور عبر iTunes



تخلصت آبل من iTunes في عام 2019 باستخدام macOS Catalina. إذا كنت تستخدم macOS 10.14 (Mojave) أو أقدم - أو كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows - فيمكنك استخدام iTunes لنقل الصور.



قبل اتباع الخطوات تأكد من تثبيت أحدث إصدار من iTunes.



الخطوة 1: قم بتوصيل جهاز آيفون القديم بجهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بتشغيل iTunes.



الخطوة 2: حدد آيفون الخاص بك في iTunes وانقر فوق الملخص في اللوحة اليمنى.



الخطوة 3: انقر فوق هذا الكمبيوتر ضمن النسخ الاحتياطية في الجزء الأيسر ، ثم انقر فوق النسخ الاحتياطي الآن.



الخطوة 4: قم بتشغيل آيفون الجديد الخاص بك، وسيمنحك مساعد إعداد iOS خيار الاستعادة من نسخة iTunes الاحتياطية.



الخطوة 5: قم بتوصيل هاتفك الجديد بجهاز الكمبيوتر الخاص بك وافتح iTunes.



الخطوة 6: حدد آيفون الجديد الخاص بك في iTunes وانقر فوق الملخص في الجزء الأيمن، ثم انقر فوق استعادة آيفون في الجزء الأيمن.



انقر فوق موافق.



بمجرد انتهاء العملية ستكون جميع صورك على جهاز آيفون الجديد الخاص بك.