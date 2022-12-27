مستوطنون يستولون على أرض في منطقة العين بسلوان

استولت عصابات المستوطنين بحماية من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، على أرض "الحمرا" في منطقة العين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

واقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال منطقة العين في سلوان، ووفرت الحماية لعشرات من المستوطنين الذين قاموا بتسييج قطعة الأرض التي استولوا عليها في حي وادي حلوة بجانب عين سلوان.

وتبلغ مساحة الأرض نحو 8 دونمات، وتتبع لدير الروم الأرثوذكس في سلوان والتي تديرها البطريركية اليونانية، وسط مخاوف من تسريبها كما حصل في العديد من العقارات المقدسية مثل فندقي البترا والإمبريال قرب باب الخليل في القدس القديمة.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن عائلة سمرين تملك عقد مزارعة لها، وحق الحراسة والمنفعة منذ أكثر من سبعين عاما.

وجرت عملية الاستيلاء بحماية من قوات الاحتلال التي قمعت الأهالي في سلوان الذين حاولوا منع المستوطنين من الاستيلاء على تلك الأرض، التي تقع في سفح وادي حلوة عند مفترق حيوي في سلوان، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.

وحاصرت قوات الاحتلال أهالي بلدة سلوان، ومنعتهم من الوصول إلى قطعة الأرض التي استولت عليها في منطقة العين، واعتدت القوات على محتجين توافدوا إلى أرض الحمرا بعد استيلاء مستوطنين عليها.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان خلال مناوشات اندلعت في محيط أرض الحمرا، كما أصيب عددا من أهالي سلوان، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم، وذلك خلال محاولة الأهالي التصدي لسرقة الأرض.