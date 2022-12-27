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في الذكرى الـ14 لعدوان 2008

"الدعليس" يطالب بمحاكمة قادة الاحتلال ورفع الحصار عن غزة

27 كانون أول / ديسمبر 2022 10:30

غزة - الرأي:

طالب رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، بتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية لمعاقبتهم على جرائمهم بحق شعبنا، وذلك في الذكرى الرابعة عشر للعدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2008.

ودعا الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة وأحرار العالم في كل مكان إلى الضغط بكل الوسائل القانونية والأخلاقية لرفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

وأكد أن الحكومة بعد 14 عامًا من العدوان تقف اليوم على أرض صلبة مجبولة بالتضحيات الجسام، فواكبت التطوّرات وواجهت التحدّيات ولم تنقطع يومًا عن تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الاحتياجات اللازمة برغم استمرار الاعتداءات والحصار والأزمات.

وذكر الدعليس أن الاحتلال أراد بعدوانه الغادر في العام 2008 على الوزارات والمراكز الأمنية إحداث حالة من الفوضى العارمة، لكنَّ الحكومة تجاوزت الصدمة سريعًا وتحرّكت باقتدار لخدمة المواطنين وحمايتهم وتأمين الجبهة الداخلية.

وأكد أن شعبنا ومؤسساته الحكومية وأجهزته الأمنية أثبتوا على مدار 22 يومًا أنّهم على قدر التحدّي والمواجهة، فهزموا بإيمانهم وإرادتهم وانتمائهم لهذا الوطن العظيم آلة الحرب والدمار الصهيونية.

وترحم الدعليس على أرواح شهداء شعبنا وبخاصة شهداء الأجهزة الأمنية الذين ارتقوا في العدوان الغادر، وعلى رأسهم وزير الداخلية الشهيد القائد سعيد صيام، ومدير عام الشرطة اللواء توفيق جبر.

 

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