المباحث العامة توقف مطلقًا للنار في حفل زفاف

غزة- الرأي

أوقفت المباحث العامة قسم الشجاعية المواطن حمزة (ف) 35 عام، من سكان حي الزيتون بمدينة غزة، وذلك بعد إطلاقه النار في الهواء خلال حفل زفاف لأحد أقربائه في حي الشجاعية.

وذكرت مباحث محافظة غزة أنه من خلال البحث والتحري عن مطلق النار تم التعرف على المذكور، وبضبطه واستجوابه، أقر بإطلاق النار في الهواء خلال حفل الزفاف، وبدلالته تم مصادرة السلاح المستخدم في الواقعة وهو من نوع كلاشنكوف.

وأشارت المباحث إلى أنه تمت إحالة ملف القضية والمذكور والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.