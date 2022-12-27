وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُمدد توقيف الأسير "مجد السعدي" للمرة الرابعة وكالة الرأي الفلسطينية قوة "إسرائيلية" خاصة تختطف شابًا من رام الله المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية كوخافي: خطة إيران للتموضع في سوريا فشلت وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مشتبه بتنفيذ عملية التفجير في القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق مداخل بلدة بيت أمر شمال الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم على أسير بالسجن عامين وغرامة مالية وكالة الرأي الفلسطينية نيابة جرائم الأموال تجتمع بمدير شرطة محافظة غزة والوفد المرافق له وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهنئ رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني الجديد وكالة الرأي الفلسطينية حماس: متمسكون بمقاومة الاحتلال حتى زواله عن أرضنا وكالة الرأي الفلسطينية حماس تُدين سرقة المستوطنين لـ "أرض الحمرا" جنوب الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

الصرف لهم على 5 دفعات

الأشغال توافق على تظلمات مواطني "عنق الزجاجة"

27 كانون أول / ديسمبر 2022 01:52

المهندس ماجد صالح
المهندس ماجد صالح

غزة - الرأي:

قال مدير عام الآليات والطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان ورئيس لجنة ملف "عنق الزجاجة" المهندس ماجد صالح، إنه وبعد التواصل مع قيادة العمل الحكومي تم الموافقة على جميع تظلمات المواطنين في المنطقة الواقعة غرب مخيم الشاطئ.

وأكد صالح في تصريح لـ"الرأي" أنه سيتم صرف الدفعات المالية المستحقة للمواطنين في المنطقة المذكورة مجدولة على 5 دفعات.

وأشار إلى إنهاء الملفات القانونية لخمسة بيوت في المنطقة، حتى يتم العمل على ازالتها بعد التواصل مع الوزارة واتمام معاملات الهدم.

وذكر أن الوزارة ستعطي المواطنين أصحاب المنازل في المنطقة حق إزالة ركام منازلهم بأنفسهم واختيار المقاولين حتى يتسنى لهم الاستفادة من الأموال العائدة عليهم من ردم المنازل.

وقال إن المبالغ العائدة من ردم المنازل، ستكون مضافة على التكلفة المالية الاجمالية المستحقة للمواطنين أصحاب المنازل.

ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بدورها بالتواصل مع المقاولين الذين سيكلفون بهدم المنازل ومتابعته عملهم، حتى لا تؤثر أعمالهم على البنية التحتية للمنطقة أو تؤدي بأي ضرر على المواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة ستستخدم قواعد المنازل التي سيتم هدمها لتدعيم الشاطئ وحمايته في المناطقة.

وأكد على حيوية المشروع كونه يربط المناطقة الشمالية بمدينة غزة، متوقعاً أن يبداً العمل عليه مطلع العام القادم.

ويهدف مشروع منطقة "عنق الزجاجة" إلى توسعة شارع البحر الشارع وتحسين حركة السير فيه وعمل كورنيش لمُخيّم الشاطئ يستفيد منه جميع أبناء المُخيّم.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دائرة الشباب" تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟