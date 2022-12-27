حماس تُدين سرقة المستوطنين لـ "أرض الحمرا" جنوب الأقصى

غزة- الرأي:

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات قيام المستوطنين وبغطاء من سلطات الاحتلال الصهيوني بالاستيلاء على "أرض الحمرا" الأثرية التاريخية الشهيرة، في السفح الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس، "محمد حمادة"، "إن ذلك جريمةً صهيونيةً جديدة، تأتي في سياق مسلسل تهويد القدس وطرد سكانها، وخنق المسجد الأقصى".

وأكد أن تلك الجريمة، وجرائم الاحتلال بحق مقدساتنا، سيقابلها شعبنا بمزيد من المواجهة والصمود في القدس والأقصى الذي سيبقى إسلامياً خالصاً، مطالبا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمّل مسؤوليتها التاريخية في حماية المقدسات، ودعم رباط الشعب الفلسطيني الدرع الأول في حماية قبلة المسلمين الأولى.