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"التنمية" تعلن حصيلة جهودها لإغاثة متضرري المنخفض

27 كانون أول / ديسمبر 2022 10:37

غزة - الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، مساء الثلاثاء، عن حصيلة جهودها لإغاثة المواطنين المتضررين خلال المنخفض الجوي الأخير.

وقالت الوزارة، إنها نفذت زيارات ميدانية لـ 686 أسرة تضررت جراء المنخفض بمحافظات قطاع غزة، مشيرة، إلى أنها استجابت وقدمت المساعدات الإغاثية لـ 197 أسرة.

وأكدت الوزارة، أنها تعمل حاليا على حصر وزيارة جميع الأسر المتضررة لتحقيق التدخل والاستجابة وتقديم المساعدات لها.

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي قد وجهت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة للعمل سريعا على التخفيف من تداعيات المنخفض الجوي على المواطنين المتضررين في القطاع. 

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